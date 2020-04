Emergency Information MIC: XETR

Ausfall Xetra T7 Aufgrund einer Stoerung, steht Xetra T7 derzeit nicht zur Verfuegung. Massnahmen zur Untersuchung und Behebung des Ausfalls sind bereits eingeleitet. Ueber das weitere Vorgehen werden wir Sie im Newsboard sowie unter www.xetra.com informieren. Sollten Sie Rueckfragen haben, wenden Sie sich bitte an das Functional Helpdesk unter der Telefonnummer +49-69-211-11400 Failure Xetra T7 Due to problems the Xetra T7 is not available at the moment. We are investigating the failure and have initiated recovery measures already. We will keep you informed about further development in the Newsboard as well as on www.xetra.com. Please do not hesitate to contact the Functional Helpdesk at +49-69-211-11400 for any questions you may have.