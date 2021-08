Emergency Info MIC: XETR

Analysis and recovery measures of the reported limited issue in Xetra (MIC: XETR trading system T7 Partition 56, foreign stocks) are yet ongoing. Trading schedule for the impacted Products to be announced soon. Market Operations at +496921111400 is at your disposal for any questions. ___ Untersuchung bzw. Wiederherstellungsmassnahmen der gemeldeten Stoerung in T7 Xetra (MIC: XETR Partition 56 auslaendische Aktien) sind weiterhin in Arbeit. Die neuen Handelszeiten für die betroffenen Produkte werden sobald wie moeglich angekuendigt.