Emergency Info MIC: XETR

Analysis measures of the reported limited issue in Xetra (MIC: XETR trading system T7 Partition 56 foreign stocks) are yet ongoing. Other Product segments on T7 Xetra are not impacted. We will keep you informed. Market Operations at +496921111400 is at your disposal for any questions. ___ Untersuchung der gemeldeten Stoerung in T7 Xetra (MIC: XETR Partition 56 auslaendische Aktien) sind weiterhin in Arbeit. Weitere Produktsegmente sind nicht betroffen. Ueber das weitere Vorgehen werden wir Sie informieren.