EmergencyEye® erweitert den Notruf 112 durch genaue Lokalisierung und Live-Video / Nach einem Jahr im täglichen Einsatz ist die Leitstellen-Software der Corevas bereit für den bundesweiten Einsatz (FOTO)

Heidelberg - Düsseldorf (ots) -Die Corevas und ihre Partner haben seit 2018 EmergencyEye® undweitere Werkzeuge entwickelt, die es den Hilfskräften ermöglichenschneller, besser und effizienter zu helfen. Nun bleibt es denEntscheidungsträgern überlassen, die Innovationen der Corevas für dieNotfallkommunikation zu nutzen.EmergencyEye® zum Erleben und für JedenBei dem Festival "Zukunft_Gesundheit_Digital" der LandesregierungBaden-Württemberg in Tuttlingen am 19.07.19 präsentiert Corevas mitEmergencyEye® eines der Schwerpunktthemen.EmergencyEye® ist eine Leitstellensoftware, die deutlich macht,wie die digitale Transformation Leben retten kann und Nutzen für dieNotrufeinrichtungen, Rettungsdienste und Feuerwehren bringt. Sogelingt mit EmergencyEye® eine genaue und schnelle Lokalisierung desAnrufenden. Desweiteren kann sich die Leitstelle mittels dereinzigartigen Live-Videoverbindung ein Lagebild von Unfällen undFeuern verschaffen und die Notrufenden Video-geführt anleiten, z.B.zur Reanimation. Auch die neueste Entwicklung GEOsms wird am 19.7.19in Tuttlingen erstmalig vorgestellt. Diese Innovation ermöglicht denEinsatzbearbeitern der Leitstellen die durch EmergencyEye® gewonnenenOrtungsinformationen an Einsatzkräfte von Feuerwehr undRettungsdienst und weitere Hilfskräfte in der Umgebung desNotfallortes weiterzuleiten. Hierdurch werden diese schneller undzielgenauer an den Notfallort geführt. Zahlreiche Leitstellen inDeutschland hatten sich diese Funktion gewünscht. Zeitgleich zu demFestival "Zukunft_Gesundheit_Digital" wird GEOsms bereits bei einerGroßveranstaltung getestet.Im März hat Corevas während der SafetyDays in Paderborn ihrenPrototyp des barrierefreien Notrufs vorgestellt. EmergencyEye® X wirderstmals Gehörlosen ermöglichen ohne eine App mit den Leitstellen zukommunizieren. Eine von Corevas genutzte Technologie wird den Anrufeines Gehörlosen identifizieren und in einem zweiten Schritt einenLive-Chat zwischen Disponenten und Anrufenden öffnen. Dieser kannauch von Notrufenden genutzt werden, die in einer Notsituation nichtsprechen können oder wollen.Innovation durch ZusammenarbeitCorevas und ihre Partner sind auf dem Weg, die neuestenTechnologien für den Notruf zu nutzen und bahnbrechende Innovationenzur Rettung von Menschenleben zu schaffen. Datenschutzrechtlichwurden die Lösungen von Corevas wiederholt positiv und als sicherbegutachtet. Die Entwicklungs-Partnerschaften Einrichtungen wie demKarlsruher Institut für Technologie, der Katholischen UniversitätLeuven und dem IMEC in Belgien haben zur Datenverschlüsselung undDatensicherheit von EmergencyEye® beigetragen.Weltweites Know-How genutztDie Entwicklung von EmergencyEye® wurde u.a. durch Hackathonsbeschleunigt. Dabei entwickelten Programmierer und andereInteressierte innerhalb von 24 bis 48 Stunden Lösungen für z.T.komplexe Problemstellungen. Der nächste Hackathon von Corevas wirdzum 6h-Rennen am Nürburgring am 28. September 2019 stattfinden. Dieswird der dritte HackathonamRing® sein, ein Format, das von demStart-up Corevas erfunden wurde. Es werden mehr als 300 Hacker undMitwirkende aus der ganzen Welt erwartet, um den barrierefreienNotruf zu erschaffen. Die Veröffentlichung und der Aufruf zurTeilnahme erfolgt in Kürze unter https://hackathonamring.jimdo.com .Wie EmergencyEye® funktioniertEmergencyEye® (www.emergencyeye.de) ermöglicht Rettungsleitstellendie Anrufer bei einem Notruf sofort und genau zu orten und mit ihneneine direkte Videoverbindung herzustellen. Die Leitstelle kann sichso ein Lagebild von Unfällen und Feuern machen und über dieVideoverbindung die Notrufenden zur Ersthilfe z.B. zur Reanimationanleiten.Erreicht ein Notruf die Leitstelle versendet der Disponent mitEmergencyEye® einen SMS-Link an den Notrufenden. Über dessenAktivierung erlaubt der Notrufende dem Disponenten den Zugriff aufdas Smartphone. Nach Zustimmung durch die/den Anrufende/n wird derStandort zur Leitstelle übertragen. Für die Videoverbindung wirddie/der Notrufende um eine weitere Zustimmung angefragt. Hierdurchsind die Persönlichkeitsrechte gewährleistet. Die höchstmöglicheDatenverschlüsselung sorgt für den Datenschutz. Über einen Datenkanalwerden dann die Geo-Daten und die Live-Bilder übertragen. Jederzeitkönnen die Notrufenden, aber auch die Disponenten, dieDatenverbindung trennen, ohne dass das Telefonat über die 112beeinträchtig wird. Dieses bleibt durch EmergencyEye® unangetastet.Die Software EmergencyEye® wird in der Leitstellen installiert,wodurch Ortung und live-Videoverbindung bei jedem anruf einesSmartphones funktioniert, auch wenn dieses im Ausland gemeldet sind.Dann werden die EmergencyEye® Anweisungen und Informationenautomatisch in der Sprache des Anrufers ankommen, ganz ohne App oderVorinstallation.Seit Herbst 2018 ist EmergencyEye® einsatzbereit. Das Notfallaugesetzen Leitstellen in Nordrhein-Westfalen und die Lehrleitstelle desDeutschen Roten Kreuzes in Pfalzgrafenweiler in Baden-Württembergbereits täglich ein.EmergencyEye® wurde von Viktor Huhle (Student, 20 Jahre)entwickelt und in das Unternehmen Corevas eingebracht.Die Entwicklung von EmergencyEye® wird durch EITHealth, eineHorizon 2020 Initiative der EU und das Bundeswirtschaftsministeriumgefördert. Ein europaweites Konsortium mit 11 Mitgliedern ausWissenschaft, Industrie, darunter das Karlsruhe Institute fürTechnologie (KIT), die RWTH Aachen aber auch Technologieunternehmenwie Vodafone und auch öffentliche Einrichtungen halfen bei derEntwicklung.Über die COREVAS GmbH & CO.KGDie Corevas GmbH & CO.KG (www.corevas.de), kurz Corevas, wurde2015 von Prof. Dr. med. Günter Huhle (Mediziner, Wissenschaftler undLeiter der Internationalen Geschäftsentwicklung bei Janssen/Johnson &Johnson) und Dipl. Des. Carola Petri (Unternehmerin und Gestalterin)gegründet mit dem Ziel der Erfindung, Entwicklung und anschließendenVermarktung von Produkten und Dienstleistungen, die die Möglichkeitentechnologischer Neuerungen nutzen, um die Gesundheit in derGesellschaft deutlich zu erhöhen. Richard J Weinmann
Partnership Development
COREVAS GmbH & Co.KG
richardweinmann@corevas.de
Mobil: +49 (0) 157 33 88 41 64