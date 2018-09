Emerge Energy Services: Das macht sprachlos!

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Emerge Energy Services, die im Segment "Öl & Gas Raffination & Marketing" geführt wird. Die Aktie schloss den Handel am 31.08.2018 an ihrer Heimatbörse New York mit 5,2 USD.

Wie Emerge Energy Services derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 7 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An sechs Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen Tagen unterhielten sich die Anleger jedoch verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Emerge Energy Services. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

2. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Emerge Energy Services mit einem Wert von 6,86 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Metals & Mining" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 55,11 , womit sich ein Abstand von 88 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

3. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Emerge Energy Services-Aktie aktuell mit "Hold" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 2 "Buy"-, 4 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 1 Buy, 1 Hold- und 0 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Buy"-Titel. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (9,17 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 76,28 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 5,2 USD), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Emerge Energy Services eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.