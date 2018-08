Emercoin gibt Zusammenarbeit mit Infopulse, einem großen internationalen Unternehmen für Forschung und Entwicklung im Softwarebereich, bekannt

Kiew, Ukraine (ots/PRNewswire) -Emercoin, ein Plattform- und Dienstleistungsanbieter im BereichBlockchain, und Infopulse, ein großes internationales Unternehmen fürSoftwareentwicklung, haben ihre Zusammenarbeit für die Entwicklungund Umsetzung innovativer Blockchain-Lösungen für Nutzer derEmercoin-Technologie bekannt gegeben.(Photo:https://mma.prnewswire.com/media/731079/Kostiantyn_Bigus.jpg )"Emercoin (http://emercoin.com) freut sich sehr über diePartnerschaft mit Infopulse, einem innovativen Unternehmen mitbeachtlicher Erfahrung bei der Entwicklung hochwertiger Software,"erklärte Kostiantyn Bigus, Managing Partner von Emercoin. "Wir freuenuns auf die Zusammenarbeit und darauf, eine Community für dieEntwicklung der Emercoin Technologie zu etablieren und mit Infopulseunsere Fachkenntnisse und unser Know-how bei der EntwicklungBlockchain-basierter Anwendungen zu teilen, sodass Emer-Technologienin Lösungen für Infopulse-Kunden implementiert werden können. "Emercoins Rolle wird darin bestehen, Infopulse im Bereich derBlockchain-Technologien mit Informationen zu versorgen und zuberaten. Infopulse (https://www.infopulse.com/), ein internationalesUnternehmen für Forschung und Entwicklung im Softwarebereich, möchtedie Emercoin-Technologie dafür verwenden, Blockchain-fähige Lösungenfür Kunden zu entwickeln, die an innovativen, dezentralen Diensteninteressiert sind."Infopulse freut sich über die Zusammenarbeit mitEmercoin,"kommentierte Jan Keil, Vice President für Marketing beiInfopulse. "Diese Partnerschaft soll vor allem unseren Kunden zugutekommen. Wir werden unsere jeweiligen Erfahrungswerte kombinieren, umdie Emercoin-Technologie in die Entwicklung von Lösungen zuintegrieren, die öffentliche Blockchain-Fähigkeiten benötigen. Daserworbene Wissen wollen wir weitergeben, und zwar nicht nur an dieBlockchain-Community.""Die Zusammenarbeit von Emercoin und Infopulse wird sowohl denUnternehmen als auch der Blockchain-Community im Allgemeinen großeVorteile bringen," so Marc van der Chijs, Gründer und General Partnerbei First Block Capital und Emercoin-Berater."Ich habe keinerlei Zweifel daran, dass die beiden Unternehmenzahlreiche bahnbrechende Blockchain-Projekte hervorbringen werden,wenn sie gemeinsam an Förderung, Bildung und Geschäftsentwicklungarbeiten."Im Rahmen der gemeinsamen Bildungsinitiative wollen Emercoin undInfopulse ihr Wissen über moderne Softwareentwicklung und Blockchainbei gemeinsam veranstalteten Hackathons und Vorträgen weitergeben undanderen die Implementierung von Blockchain-Lösungen beibringen.Informationen zu EmercoinEmercoin ist in den Bereichen Kryptowährung und Blockchain tätig.Seit 2013 hat das Unternehmen ein breitgefächertes Angebot anbenutzerfreundlichen dSDKs (Decentralized Software Development Kit,dt. Kit für dezentrale Softwareentwicklung) zur einfacherenErstellung von Blockchain-basierten Lösungen entwickelt. Emercoinbietet Dienstleistungen in den Bereichen Datenschutz, sichereInformationsspeicherung sowie verteilte Dienste.Informationen zu InfopulseInfopulse, eine Tochtergesellschaft des norwegischen IT-KonzernsEVRY (https://www.evry.com/) A/S, ist ein internationaler Anbietervon Dienstleistungen in den Bereichen Software-Foschung- undEntwicklung, Anwendungsmanagement, Cloud & IT-Betrieb sowieCybersicherheit für KMU und Fortune 100-Unternehmen weltweit. Das1991 gegründete Unternehmen beschäftigt mehr als 1.800 Fachkräfte undhat Niederlassungen in acht europäischen Ländern.Pressekontakt:Andrey Bondarpr@emercoin.com+1-650-918-5899Original-Content von: Emercoin, übermittelt durch news aktuell