Emerald erweitert Kalama® VITROFLEX®-Weichmacherserie durch die Einführung von zwei neuen Chemikalien für Polysulfiddichtstoffen

Neue Technologien sorgen für mehr Sicherheit derChemikalienprofile und bessere Leistung von PolysulfiddichtstoffenVancouver, Washington (ots/PRNewswire) - Emerald Kalama Chemicalgab die Einführung von zwei neuen eigenen Innovationen in der imletzten Jahr auf den Markt gebrachten Kalama®VITROFLEX®-Weichmacherserie bekannt: Kalama VITROFLEX A90 und KalamaVITROFLEX A99. Die neuen Produkte werden auf der "A"-Seite(Polymerseite) der zweiteiligen Polysulfiddichtstoffe eingesetzt undsind für Formulierer eine leistungsstarke und umweltfreundlicheAlternative zu vorhandenen Technologien."Mit dem Wachstum von Emerald suchen wir nach neuen Möglichkeiten,um Innovationen voranzutreiben und in neue Bereiche mit hohemMehrwert zu expandieren. Unser Team für die geschäftliche Entwicklungkonzentriert sich darauf, neue Möglichkeiten und Herausforderungen inbestimmten Märkten zu erkennen und neue Innovationen zukommerzialisieren, die solche Lücken schließen. Bei den Polysulfidengibt es in den vorhandenen Lösungen z. B. einige Schwachstellen fürdie Hersteller, darunter die Leistung, die regulatorische Entwicklungund die lange Lieferkette. Die Marke [Kalama] VITROFLEX ist dasdirekte Ergebnis einer strategischen Initiative, mit der dieseProbleme gelöst oder verringert werden sollen", erklärte ScottNeuheardt, Vizepräsident und Geschäftsführer des Geschäftszweiges fürindustrielle Spezialerzeugnisse von Emerald.Kalama VITROFLEX A90 und Kalama VITROFLEX A99 wurden so optimiert,dass beide Produkte exzellente Verarbeitungseigenschaften, eineideale Verarbeitungszeit, eine gute Entwicklung der mechanischenEigenschaften und hervorragende Adhäsion aufweisen. Auch dieVolatilität ist gering. Diese Eigenschaften sind wichtig, um einegute Bindung und Festigkeit der Dichtung zu erzielen, und verursachennur geringe Nebelbildung bei isoliertem Glas, was den größtenAnwendungsbereich für Polysulfiddichtstoffe darstellt.Neben isoliertem Glas kommen Polysulfiddichtstoffe in Anwendungenwie z. B. Betonierfugen und -dichtungen, Transportkraftstofftanks undSekundärbehältern (Auffangwannen) zum Einsatz. Bei diesen Anwendungenzeigen sie bessere Eigenschaften als alternative Chemikalien undsorgen für exzellente Elastizitäts-, Adhäsions- undFestigkeitseigenschaften der Dichtung unter anspruchsvollenUmgebungsbedingungen wie z. B. unter UV-Bestrahlung, beiPetrochemikalien, bei Feuchtigkeit, unter mechanischer Belastung undunter extremen Temperaturen.Kalama VITROFLEX A90 und Kalama VITROFLEX A99 sindKomplementärtechnologien zu den VITROFLEX B-Polymerweichmachern vonEmerald, die 2017 als Lösung für die "B"-Seite (Katalysatorseite) vonPolysulfiddichtstoffen eingeführt wurden. VITROFLEX A90 ist dasBasisangebot von Emerald für die A-Seite von Polysulfiden, währendVITROFLEX A99 die Reinheit maximiert, damit die höchstenLeistungsanforderungen für Spezialanwendungen erfüllt werden können."Alle [Kalama] VITROFLEX-Produkte zusammen bilden einKomplettpaket für beide Seiten von Polysulfiddichtstoffen. Einwichtiger Aspekt, zumal sie Formulierern ermöglichen, Chemikalien,die von den Behörden oder durch Druck der Kunden vom Markt genommenwurden (Benzylphthalate und bestimmte Chlorparaffine), zu ersetzen.Gleichzeitig erzielen sie bessere Leistung als die Vorgängerlösungen- ein Sieg in allen Disziplinen", erklärte Julie Vaughn, Direktorinfür globale Geschäftsentwicklung im Geschäftszweig für industrielleSpezialerzeugnisse von Emerald.Die Kalama VITROFLEX-Weichmacher erfüllen die REACH-Verordnung,werden in Europa produziert und ermöglichen Formulierern vonPolysulfidstoffen, Weichmacher, die unter Prüfung oder behördlicherEinschränkung stehen, zu ersetzen. Dazu gehören Chlorparaffine, diewegen ihrer Bioakkumulationswerte unter Kritik stehen und beikurzkettigen Längen als vermutlich karzinogen für den Menscheneingestuft wurden.Weitere Informationen zu Kalama VITROFLEX- und K-FLEX-Weichmachernoder anderen, weltweit verfügbaren Kalama-Produkten finden Sie unterwww.emeraldkalama.com.Pressekontakt:Eileen PetridisFalls Communications+1 (216) 696-0229Original-Content von: Emerald Kalama Chemical, übermittelt durch news aktuell