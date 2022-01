Emerald Holdings Aktie: Unternehmen kauft MJBiz für 120 Millionen Dollar!

MJBiz hat am Dienstag bestätigt, dass es von dem in New York ansässigen B2B-Event- und Medienunternehmen Emerald Holding Inc. (NYSE:EEX) für 120 Millionen Dollar in bar plus mögliche Gewinnbeteiligungen übernommen.

Das ist passiert

Die Übernahme umfasst die MJBiz Con, eine der ältesten und größten Cannabis-Fachmessen, sowie die damit verbundenen Medien- und Veranstaltungsmarken wie die preisgekrönten Publikationen MJBiz Daily, Hemp Industry Daily und MJBiz ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung