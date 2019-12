Emerald Expositions Events: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

Der Emerald Expositions Events-Kurs wird am 18.12.2019, 06:52 Uhr an der Heimatbörse New York mit 10.46 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Telekommunikationsdienste".

Die Aussichten für Emerald Expositions Events haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Emerald Expositions Events beläuft sich mittlerweile auf 11,02 USD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 10,46 USD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -5,08 Prozent und führt zur Bewertung "Sell". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 9,85 USD. Somit ist die Aktie mit +6,19 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Buy". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Hold".

2. Fundamental: Die Aktie von Emerald Expositions Events gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 20,49 insgesamt 95 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "", der 391,22 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

3. Dividende: Bei einer Dividende von 3,04 % ist Emerald Expositions Events im Vergleich zum Branchendurchschnitt (2,81 %) bezüglich der Ausschüttung nur leicht höher zu bewerten, da die Differenz 0,23 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Hold" ableiten.