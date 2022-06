Emder Werft Fosen Yard meldet Insolvenz an

EMDEN (dpa-AFX) - Die aus den traditionsreichen Nordseewerken hervorgegangene Emder Werft Fosen Yard ist insolvent. Ein entsprechender Insolvenzantrag sei am Mittwoch eingegangen, sagte ein Sprecher des zuständigen Amtsgerichtes in Aurich. Zum vorläufigen Insolvenzverwalter ist der Oldenburger Rechtsanwalt Christian Kaufmann bestellt worden. Zuvor hatten die "Ostfriesen-Zeitung" und die "Nordwest-Zeitung" berichtet. Der Betrieb zählte zuletzt rund 100 Beschäftigte. Die meisten von ihnen befinden sich den Berichten zufolge derzeit in Kurzarbeit.

Die Werft Fosen Yard gehört zur norwegischen Fosen Gruppe. Der norwegische Schiffsbauer hatte die Werft nach einer Insolvenzanmeldung 2019 übernommen. Im vergangenen Jahr machte sich Fosen Yard in Emden mit dem Bau von übergroßen Bauteilen für Hochseelachs-Farmen einen Namen.

Zuletzt sollte zudem ein Auftrag über den Bau von sechs neuen Frachtschiffen neuen Schwung in den Schiffbau am Standort Emden bringen. Der Bau der Schiffe sollte früheren Angaben zufolge in diesem Frühjahr starten - warum es nun nicht dazu kam, blieb am Mittwoch offen. Vertreter von Fosen Yard in Emden waren zunächst nicht zu erreichen./len/DP/men