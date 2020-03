Emcore: Wie ist das denn jetzt passiert?

An der Börse NASDAQ GM notiert die Aktie Emcore am 12.03.2020, 10:05 Uhr, mit dem Kurs von 2.35 USD. Die Aktie der Emcore wird dem Segment "Kommunikationsausrüstung" zugeordnet.

Unsere Analysten haben Emcore nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Emcore verläuft aktuell bei 3,12 USD. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Sell", insofern der Aktienkurs selbst bei 2,35 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -24,68 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 3,23 USD angenommen. Dies wiederum entspricht für die Emcore-Aktie der aktuellen Differenz von -27,24 Prozent und damit einem "Sell"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Sell".

2. Sentiment und Buzz: Einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefert auch längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei haben wir für die Bewertung sowohl das Kriterium der Diskussionsintensität, also der Häufigkeit der Meldungen sowie die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Emcore zeigte bei dieser Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ändert sich stark, da deutlich weniger Aktivität zu sehen ist. Daraus ergibt sich eine "Sell"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine Veränderung zum Negativen auf. Daraus leitet die Redaktion wiederum eine "Sell"-Bewertung ab. Unter dem Strich ergibt sich daher eine "Sell"-Einstufung.

3. Analysteneinschätzung: Emcore erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 3 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Buy" und setzt sich aus 3 "Buy"-, 0 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Emcore vor. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (4,57 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 94,33 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 2,35 USD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Buy"-Empfehlung dar. Emcore erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Buy"-Bewertung.