Emcor: Ein Risiko?

Der Emcor-Schlusskurs wurde am 24.07.2018 an der Heimatbörse New York mit 76,28 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Bauwesen".Unser Analystenteam hat Emcor auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.1. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Emcor ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Emcor-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 60,59, was eine "Hold"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 54,78, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Hold" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

