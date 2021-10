Embraer Aktie: Embraer und NetJets schließen neuen Vertrag über bis zu 100 zusätzliche Flugzeuge!

Embraer SA (NYSE:ERJ) und NetJets, Inc. haben einen fortlaufenden Vertrag über bis zu 100 zusätzliche Flugzeuge (Phenom 300E) im Wert von über 1,2 Milliarden US-Dollar unterzeichnet.

NetJets wird mit der Auslieferung der Phenom 300E im zweiten Quartal 2023 sowohl in den USA als auch in Europa beginnen. NetJets hatte bereits 2010 einen Kaufvertrag mit Embraer über 50 Phenom 300 Executive Jets plus



