Embassy Office Parks REIT meldet Ergebnisse für das zweite Quartal 2019-20 als weiteres starkes Leasing-Quartal und eine vierteljährliche Ausschüttung in Höhe von 4.630 Millionen Rupien

Bengaluru, Indien (ots/PRNewswire) - Embassy Office Parks REIT(NSE: EMBASSY) (BSE: 542602) ('Embassy REIT'), Indiens ersterbörsennotierter Real Estate Investment Trust (REIT) und der größte inAsien nach Region, gab heute die Ergebnisse für das zweite Quartalbekannt, das am 30. September 2019 endete.Michael Holland, Chief Executive Officer von Embassy REIT,kommentierte die Ergebnisse wie folgt: "Wir freuen uns, ein weiteresleistungsstarkes Quartal mit Ausschüttungen an unsere Anteilseignerbekanntgeben zu können, dank unserer Verpflichtung,Weltklasse-Raumlösungen für globale Nutzer anzubieten. Unternehmenauf der ganzen Welt suchen weiterhin hochqualifizierte, technologischorientierten Mitarbeiter zu vernünftigen Kosten, was die anhaltendeNachfrage nach indischen Büros und unserem Portfolio weiter antreibt.Wir konzentrieren uns jetzt darauf, diese solide Entwicklung auch inder zweiten Hälfte des Geschäftsjahres fortzusetzen."AusschüttungDer Vorstand von Embassy Office Parks Management Services PrivateLimited ('EOPMSPL'), Manager von Embassy REIT, hat auf seinerheutigen Vorstandssitzung eine Ausschüttung von 4.630 MillionenRupien oder 6,00 pro Einheit für das zweite Quartal 2020 beschlossen.Damit beträgt die kumulierte Ausschüttung für die erste Hälfte desGeschäftsjahres 2020 insgesamt 8.797 Millionen Rupien oder 11,4Rupien pro Einheit. Der Stichtag für die Ausschüttung des 2. Quartalsim Geschäftsjahr 2020 ist der 19. November 2019 und die Ausschüttungwird am oder vor dem 26. November 2019 erfolgen.Finanzielle Highlights- Der Umsatz aus Operations wuchs für das zweite Quartal desGeschäftsjahres 2020 auf Jahresbasis um 15% auf 5.206 MillionenRupien an und kumulativ auf Jahresbasis um 17% für das erste halbeGeschäftsjahr 2020- Das Nettobetriebsergebnis wuchs für das zweite Quartal desGeschäftsjahres 2020 auf Jahresbasis um 16% auf 4.384 MillionenRupien an und kumulativ auf Jahresbasis um 18% für das erste halbeGeschäftsjahr 2020- Die Nettobetriebsertragsmarge für das zweite Quartal 2020 und dieerste Hälfte des Geschäftsjahres 2020 lag bei 84%- Konservative Bilanzaufstellung mit Nettoverschuldung zum TEV lag am30. September 2019 bei 11%Geschäftliche Highlights- Die Portfolioauslastung stieg zum 30. September 2019 auf 94,7 %,das entspricht einem jahresbasierten Anstieg um 100 Basispunkte.- Das Neuleasing im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2020 lag bei595.000 sf mit einer starken Pipeline von ca. 500.000 sf- Das kumulative Neugeschäft für die erste Hälfte des Geschäftsjahres2020 lag bei ca. 1,2 Millionen sf mit einem Market-to-Market-Spreadvon 67% auf ca. 0,90 Millionen sf erneuter Leases seit Jahresbeginn- Kurzfristige Büroentwicklungsprojekte mit einem Gesamtvolumen von1,4 Millionen sf liegen zwei Quartale über der geplantenBereitstellung mit 23 % bereits vorvermietet und einer Pipeline vonzusätzlich ca. 400.000 sf.Vikaash Khdloya, Deputy Chief Executive Officer und ChiefOperating Officer von Embassy REIT meinte dazu: "Unsere robusteLeasingaktivität spiegelt den Umfang und die Qualität unseresGeschäfts und die anhaltend starken Marktgrundlagen wider. UnserEntwicklungsprogramm schreitet schneller voran als geplant, und wirsind gut kapitalisiert, um zukünftige anorganische Wachstumschancenzu finanzieren."Details zu Anlegermaterial und vierteljährlichen InvestoranrufenEmbassy REIT hat ein Paket von Informationen über dieQuartalsergebnisse und die Performance veröffentlicht, das Folgendesumfasst:(i) verkürzter Einzel- und konsolidierter Geschäftsbericht für dasQuartal und Halbjahr, die am 30. September 2019 enden, (ii) eineInvestorenpräsentation mit den Ergebnissen des zweiten Quartals desGeschäftsjahres 2020 und (iii) ein ergänzendes Betriebs- undFinanzdatenbuch, das mit den führenden Berichtspraktiken für globaleREITs übereinstimmt. Alle diese Materialien sind im AbschnittInvestor Relations der REIT-Website unter ir.embassyofficeparks.com (http://ir.embassyofficeparks.com/investors/investor-overview/default.aspx) verfügbar.Embassy REIT wird am 11. November 2019 um 18:30 Uhr indischerStandardzeit eine Telekonferenz veranstalten, um die Ergebnisse des2. Quartals des Geschäftsjahres 2020 zu diskutieren. EineAufzeichnung der Telekonferenz steht bis zum 26. November 2019 imAbschnitt Investor Relations auf der REIT-Websiteir.embassyofficeparks.com (http://ir.embassyofficeparks.com/investors/investor-overview/default.aspx) zur Verfügung.HaftungsausschlussDiese Pressemitteilung dient nur zu allgemeinenInformationszwecken. Die hierin enthaltenden Informationen basierenauf Informationen und Schätzungen des Managements. Die Informationensind nur zum Zeitpunkt ihres Erscheinens aktuell, wurden nichtunabhängig verifiziert und können ohne Vorankündigung geändertwerden. Embassy Office Parks Management Services Private Limited("der Manager") und Embassy REIT geben keine ausdrückliche oderstillschweigende Zusicherung oder Garantie in Bezug auf die Fairnessund Vollständigkeit des Inhalts dieser Websites und übernehmen keineVerantwortung oder Haftung. Jeder Empfänger ist allein für seineEinschätzung des Marktes und der Marktposition von Embassy REITverantwortlich.Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen.Zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten eine Reihe bekannter undunbekannter Risiken, Unsicherheiten, Annahmen und andere wichtigeFaktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnissefinanziellen Bedingungen oder Leistungen wesentlich von denenabweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oderimplizit beschrieben werden. Angesichts dieser Risiken,Unsicherheiten und anderer Faktoren werden Empfänger dieserPressemitteilung darauf hingewiesen, sich nicht zu sehr auf diesezukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Der Manager übernimmtkeine Verantwortung für die Änderung oder Aktualisierung vonzukunftsgerichteten Aussagen.Diese Pressemitteilung enthält bestimmte finanzielle Kennzahlen,die keine auf der Grundlage von GAAP, Ind-AS oder andereninternational anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen ermitteltenKennzahlen sind. Der Empfänger sollte solche Posten nicht alsAlternative zu den historischen Finanzergebnissen oder anderenIndikatoren des Cashflows von Embassy REIT auf der Grundlage vonInd-AS oder IFRS betrachten. Diese vom Manager definiertenNon-GAAP-Finanzkennzahlen sind möglicherweise nicht mit ähnlichbenannten Kennzahlen vergleichbar, so wie sie von anderen REITSvorgelegt werden, da Non-GAAP-Finanzkennzahlen auf unterschiedlicheWeise berechnet werden. Auch wenn die Non-GAAP-Finanzkennzahlen vomManagement zur Beurteilung der Finanzlage, der Finanzergebnisse undder Liquidität von Embassy REIT verwendet werden und wenn diese Artvon Maßnahmen von Investoren häufig genutzt wird, unterliegen sie alsAnalyseinstrument erheblichen Einschränkungen und sollten nichtisoliert oder als Ersatz für die Analyse der Finanz- und Ertragslagevon Embassy REIT betrachtet werden, wie unter Ind-AS berichtet.Anleger sollten auch beachten, dass Embassy REIT am 1. April 2019gelistet wurde und dass die Vermögenswerte von Embassy REIT zwischendem 22. März 2019 und dem 25. März 2019 erworben wurden.Dementsprechend wurden die vierteljährlichenVergleichsfinanzinformationen durch den Vergleich der kombiniertenungeprüften Abschlüsse für das erste Quartal des Geschäftsjahres2018/19 mit verkürzten konsolidierten Geschäftsberichten für dasQuartal und das Halbjahr erstellt, die zum 30. September 2019endeten.Informationen zu Embassy REITEmbassy Office Parks ist Indiens erster und einziger gelisteterREIT. Der REIT umfasst 25 Millionen sf fertiggestellte undbetriebsbereite Gewerbeimmobilien in ganz Indien. Mit ungefähr 8Millionen sf geplanter On-Campus-Entwicklung umfasst das gesamtePortfolio 33 Millionen sf, die auf sieben Grade-A-Büroparks und vierinnerstädtische Bürogebäude in Indiens leistungsstärksten BüromärktenBangaluru, Mumbai, Pune und National Capital Region (NCR) verteiltsind. Das Portfolio beheimatet 165 Blue-Chip-Unternehmen und umfasst75 Gebäude mit strategischen Annehmlichkeiten, darunter zweifertiggestellte Hotels, zwei Hotels, die sich gerade im Bau befinden,und ein 100-MW-Solarpark, der die Mieter mit erneuerbarer Energieversorgt.