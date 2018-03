Emakina Group: Jahresergebnis 2017: Internationales Wachstumsbestreben und gute Entwicklung der operationellen Marge

Brüssel (ots/PRNewswire) -Erträge von EUR 80.305.000, ein Plus von 3,8%;EBITDA in Höhe von EUR 5.727.000, ein Plus von 6,1%.Zusammenfassung des offiziellen Kommuniqués -http://www.emakina.com/financial/newsDie Emakina Group (http://www.emakina.com/) (Euronext GROWTHBrüssel: ALEMK (https://www.euronext.com/fr/products/equities/BE0003843605-ALXB/quotes)) gibt heute ihr Jahresergebnis für 2017 bekannt.2017 beläuft sich der konsolidierte Umsatz auf EUR 80.304.612 imVergleich zu EUR 77.339.180 im Vorjahr, was einem Zuwachs von 4%(stabil bei konstanter Struktur) entspricht, mit einemGeschäftswachstum außerhalb Belgiens in Höhe von 9% als Triebfeder.2017 beträgt der EBITDA EUR 5.726.817 im Vergleich zu EUR5.400.484 im Jahre 2016. In absoluten Zahlen entspricht dies einemWachstum von 6,0%. Als Prozentsatz des gesamten Verkaufsumsatzes istdas EBITDA von 7,0% auf 7,1% gestiegen.2017 beträgt der laufende Vorsteuergewinn EUR 1.375.730.Dies erklärt sich hauptsächlich durch die gestiegenen,,Goodwill"-Abschreibungen durch die externe Wachstumsstrategie derGruppe und durch das gesunkene Finanzresultat 2017, bedingt durch dassehr positive Resultat 2016 durch die günstige Entwicklung derWechselkurse.Das Nettoergebnis (EUR 32.206) erklärt sich durch das gestiegenelaufende Ergebnis und Einmalaufwendungen. Dieses Nettoergebniserlaubt es der Emakina-Gruppe, ihr Eigenkapital zu erhalten.Dank eines positiven Nettoergebnisses, einem Verschuldungsniveau,das der Internationalisierungsstrategie der Gruppe angepasst ist,eines kontrollierten Betriebskapitalbedarfs sowie adäquatenKreditlinien erhielt der Konzern 2017 seine finanzielle Stabilität.Die Agenturen der Gruppe bieten Plattformen mit digitalerExpertise an (Adobe, Salesforce, Kentico, Sitecore, Sitefinity) undspezialisierten Lösungen (Drupal, Magento, Umbraco, SelligentMarketing Cloud, Marketo...).Einige neue Kunden: BCGE Bank, Boucheron, Carrera, Courir, ECCO,First Stop, International Ice Hockey Federation, Intersport, KonicaMinolta Europe, Le Pain Quotidien, Maxeda, Mondi, Öcard, RenaultNissan Consulting, Transdev sowie Vienna Tourism Board.Die Internationalisierung bei Emakina geht weiter.Im Januar 2017 erwirbt Emakina 100% des Kapitals der schwedischenAgentur Doe Blomberg Gottberg (DBG). Im Februar 2018 kündigte Emakinadie 100%-ige Übernahme der Teile von Karbyn (http://karbyn.com/) an,einer Agentur aus New York mit zehn Mitarbeitern. KarbynsJahresumsatz 2017 beträgt über zwei Millionen Dollar.Auf Grundlage der aktuellen kommerziellen Indikatoren und desbestehenden Geschäftsumfangs rechnet die Leitung der Emakina Groupmit einem steigenden Konzernumsatz.Pressekontakt:Frédéric DesonnayCFO Emakina Groupfds@emakina.comOriginal-Content von: Emakina Group, übermittelt durch news aktuell