Emailage und Featurespace gehen gemeinsam gegen Kreditantragsbetrug vor

Die weltweiten Führer im Bereich der Betrugsprävention stärkenIdentitätsüberprüfung und optimieren Bestimmungen bei KontoeröffnungLondon und Atlanta (ots/PRNewswire) - Emailage(https://www.emailage.com/), weltweit führender Anbieter im Bereichder Online-Betrugsprävention sowie E-Mail-Risikoanalysen hat sich mitFeaturespace (https://www.featurespace.com/) zusammengeschlossen,Weltmarktführer auf dem Gebiet der Risikoerkennung undBetrugsprävention, um globale eCommerce- undFinanzdienstleistungsunternehmen vor der wachsenden Bedrohung durchOnline-Kreditantragsbetrug zu schützen.Laut UK Finance sind Betrügereien bei Kreditanträgen im letztenJahr um GBP 29, 4 Millionen (bzw. um 159 %) gestiegen (https://www.ukfinance.org.uk/system/files/Fraud%20The%20Facts%202019%20-%20FINAL%20ONLINE.pdf). Von Kreditantragsbetrug spricht man, wenn Kriminellegestohlene oder gefälschte Dokumente zur Eröffnung eines Kontos ineinem anderen Namen nutzen. Dazu kommt es hauptsächlich dann, wennDaten durch die Anwendung verschiedener Phishing-Methoden erfasstwerden. Aufgrund dieser immer häufiger auftretenden aggressivenBetrugsvorgänge sind Unternehmen auf neue Methoden derBetrugsprävention angewiesen, die die digitale Identität desAntragstellers bzw. der Antragsstellerin analysieren können.Mittels dieser Partnerschaft beabsichtigt die ARIC-PlattformEmailages globales Konsortium an Daten- und Risikobewertungs-Scoreszu integrieren, um Kreditantragsbetrug in Echtzeit zu erkennen undmelden zu können. Dies wiederum wird die Genauigkeit vonKundenauthentifizierungen optimieren, um Betrüger, die sich bei derNeueröffnung von Konten als legitime Kunden ausgeben, zuidentifizieren und vor ihnen schützen zu können, während zugleich dieEinhaltung neuer Zahlungsbestimmungen unterstützt wird.Emailages Technologie zur E-Mail-Risikobewertung setztDateneingänge aus einem umfassenden globalen Netzwerk zur Erstellungdigitaler Identitäten aus der E-Mail-Adresse eines Nutzers bzw. einerNutzerin wirksam ein. Das Unternehmen garantiert den Zusammenschlussbranchenführender Data Science-Techniken mit hochmodernenTechnologien des maschinellen Lernens, um zur Erbringung einerBetrugsrisikoeinstufung ein multidimensionales Profil vonOnline-Käufern und -Antragsstellern einrichten zu können. Somitwerden Kunden zu informierteren Entscheidungsprozessen in Bezug aufBetrugsvorgänge befähigt. Infolgedessen konnte Emailage Unternehmenrund um den Globus dabei unterstützen, betrügerische Einkäufe undgefälschte Anträge um 2, 8 Milliarden Dollar zu minimieren.Von Emailage nachgewiesene digitale Identitäten werden dann derARIC-Plattform zugeführt und fördern die Modelle maschinellen Lernenssowie die Vorschriften, die der automatischen Identifikation vonRisiken und der umgehenden Abwehr neuer Angriffe dienen.Martina King, CEO von Featurespace, erklärte: "DieserZusammenschluss befähigt unsere Kunden zum wirksamen Einsatz derkombinierten Leistung unserer innovativen Adaptive BehavioralAnalytics sowie Emailages geschützen Datenbestands, um dieRisikobewertung sowie die Gefährdung durch raffinierteOnline-Bedrohungen zum Zeitpunkt der Antragsstellung zu optimierenbzw. zu reduzieren."Tim White, Chief Partnership Officer bei Emailage, kommentierte:"Um mit der sich rasch wandelnden Zahlungslandschaft Schritt haltenzu können, ist es unser fortwährendes Anliegen, unsere Expertisesowie die weiterer Anbieter wirksam einsetzen zu können. Emailage undFeaturespace sind zwei Unternehmen, die in Bezug auf Innovation undWachstum dasselbe Ziel verfolgen. Aus diesem Grund sehen wir dieseKollaboration als äußerst strategische Gelegenheit. Es handelt sichhierbei um einen weiteren Schritt auf unserem Weg, unseren Kundenunter der Einhaltung gesetzlicher Auflagen branchenführende Lösungenzu bieten."Weitere Informationen zur Partnerschaft finden Sie unter:www.emailage.com.Pressekontakt:Gemma TreversAccount ManagerSkyParlour+44-(0)330-043-1315Gemma@skyparlour.comOriginal-Content von: Emailage, übermittelt durch news aktuell