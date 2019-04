Emaar und ELIE SAAB kündigen weltweite Zusammenarbeit bei Gestaltung von hochwertigen Innenräumen für prominente Immobilie in Emaar Beachfront an

Dubai, Uae (ots/PRNewswire) - Luxus hat ein neues Ziel: ELIE SAABat Emaar Beachfront, einem bewachten Insel-Resort in Dubai, wurde inder Dubai Opera von Mohamed Alabbar, Chairman von Emaar, und ElieSaab, Gründer und Chairman der ELIE SAAB-Gruppe, vorgestellt.Der globael Bauträger Emaar kooperiert erstmals mit demrenommierten Modedesigner für die neue Wohnanlage. Die prächtigenResidenzen spiegeln die angeborene Eleganz und die außergewöhnlichenDetails wider, die Elie Saab in der globalen Modewelt auszeichnen,und werden das luxuriöse Erbe des Stils und der Qualität von ELIESAAB widerspiegeln.Mohamed Alabbar sagte: "Elie Saab ist der Stolz der arabischenWelt und eine faszinierende internationale Erfolgsgeschichte. Durchunsere erste Zusammenarbeit mit Elie Saab, die von weltweit führendenProminenten bewundert wird, bieten wir anspruchsvollen Kunden eineneue Lifestyle-Adresse. Jeder einzelne Aspekt dieser glamourösenResidenzen wird von Elie Saab persönlich gestaltet."Elie Saab sagte: "Wir freuen uns, mit Emaar und Mohamed Alabbarbei diesem neuen Projekt zusammenzuarbeiten. Durch die Entwicklungvon diversifizierten Produktkategorien, die ein einzigartigesErlebnis des Markenuniversums bieten, hat sich ELIE SAAB im Laufe derJahre zu einer Lifestyle-Marke entwickelt. Durch diese neue, vonEmaar, einem führenden und erfahrenen Immobilienunternehmen, insLeben gerufene Zusammenarbeit, ist ELIE SAAB zuversichtlich, dasssein Ziel, das Markenerlebnis auf den Wohn- und Innenbereichauszudehnen, ein garantierter Erfolg wird.Der Tower von ELIE SAAB an der Emaar Beachfront wird neben 1- bis3-Zimmer-Appartements eine exquisite Kollektion von ELIESAAB-Vier-Zimmer-Penthäusern mit Blick auf das Arabische Meer, dieverzweigte Palmeninsel "The Palm" und die Dubai Marina haben.Der Tower im Stil der Art-Deco-Ära 1930 soll ein schlichtesWahrzeichen von Eleganz und Gelassenheit sein. ErdgeschossigeBoutiquen, Modegeschäfte, Galerien und Cafés sowie von ELIE SAABgestaltete Lobbys vermitteln das Gefühl von Luxus. Ein Pooldeck,inspiriert vom schicken Lifestyle in Miami, und einInfinity-Swimmingpool mit Blick auf Palmen, ein Fitnessstudio undFreizeiteinrichtungen tragen zu einer hohen Lebensqualität bei undsind für das gehobene Wohnen konzipiert.ELIE SAAB an der Emaar Beachfront genießt einen exklusivenInsel-Lebensstil mit Blick auf das Meer, "The Palm", und bietet einenPrivatstrand, einen privaten Yachthafen sowie mehrere Sport- undKuranlagen für einen stressfreien Lebensstil.Rufen Sie an unter +1-800-36227 (VAE) oder +9714-3661688(International); oder senden Sie eine E-Mail: sales_enquiry@emaar.ae(file:///d:/Users/JHaughto/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/D13A3GYG/sales_enquiry@emaar.ae).Für weitere Details:Kelly HomeASDA'A BCW+9714-4507-600kelly.home@bcw-global.com (file:///d:/Users/JHaughto/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/D13A3GYG/kelly.home@bcw-global.com)Foto: https://mma.prnewswire.com/media/847470/Emaar_Elie_Saab_and_Mohamed_Alabbar.jpg (https://mma.prnewswire.com/media/847470/Emaar_Elie_Saab_and_Mohamed_Alabbar.jpg)Foto:https://mma.prnewswire.com/media/847471/ELIE_SAAB_at_Emaar.jpgOriginal-Content von: Emaar Properties, übermittelt durch news aktuell