Emaar: Mit dem ikonischen Dubai Creek Tower und dem Dubai Square rechnet der Dubai Creek Harbour mit einen Anstieg der Immobilienpreise um 30 bis 40 %

Weitere Suchergebnisse zu "Tower":

Dubai, Vae (ots/PRNewswire) - Dubai Creek Harbour, das nur 10Minuten vom Dubai International Airport und dem legendären BurjKhalifa entfernte, sechs Quadratkilometer große Mega-Bauprojekt, wirdnach Markteinschätzungen kurzfristig einen Anstieg derWohnimmobilienpreise um durchschnittlich 30 bis 40 % verzeichnen.Mit ikonischen Attraktionen wie dem Dubai Creek Tower und demDubai Square, der neu vorgestellten Einzelhandelsmetropole derZukunft, ist das prestigeträchtige Hafenviertelprojekt amhistorischen Dubai Creek gut positioniert, um neue Maßstäbe in SachenWertsteigerung und Rendite zu setzen. Damit wird der Kauf von neuenWohneinheiten im Dubai Creek Harbour attraktiv für Investoren.Ein Vergleich mit dem Wertzuwachs bei den Immobilienpreisen imZentrum Dubais mit benachbarten Entwicklungen zeigt deutlich denbemerkenswerten Wert, den Investitionen im Dubai Creek Harbour auchfür Kunden liefern werden. Seit der Eröffnung der Dubai Mall und derfeierlichen Einweihung des Burj Khalifa weisen Wohneinheiten in derInnenstadt von Dubai einen kontinuierlichen Anstieg bei denImmobilienpreisen auf - sowohl im Primär- als auch im Sekundärmarkt.Das Zentrum ist der gefragteste Wohnstandort in Dubai und die dortvon Emaar erschlossenen Wohnungen weisen kontinuierlich eine starkeResonanz bei Investoren und auf dem Markt auf. Marktberichte für Juli2018 zeigen, dass der durchschnittliche Preis pro Quadratfuß fürWohnimmobilien im Zentrum Dubais um 38 % höher war als beiWohnanlagen in Business Bay.Marktschätzungen zufolge ist für den Dubai Creek Harbour mit einemähnlichen oder höheren Wertzuwachs der Immobilienpreise zu rechnen.Der Dubai Creek Tower ist ein legendärer Aussichtsturm, der jährlichMillionen von Besuchern begrüßen wird. Es wird erwartet, dass auchder Dubai Square den Wohnimmobilien in dem Mega-Bauprojekt weitereImpulse verleihen wird. Mit 2,6 Millionen Quadratmetern wird es einerstaunliches Einzelhandels-, Gastronomie- und Wohngebiet für dieZukunft sein.Die ersten Wohneinheiten im Dubai Creek Harbour werden im nächstenJahr übergeben, wobei die Fortschritte beim Bau das Vertrauen derInvestoren stärken. Dubai Creek Harbour wird die nächsteLifestyle-Destination für die Millionen von Besuchern sein, die denDubai International Airport passieren. Es wird nicht nur die 3Millionen Einwohner Dubais versorgen, sondern auch eine bevorzugteLifestyle-Destination für vermögende Investoren in einemgeografischen Einzugsgebiet innerhalb von vier Stunden Flugzeit zumEmirat sein.Weitere Einzelheiten erhalten Sie von:Kelly HomeASDA'A BCW+971-4-4507-600kelly.home@bm.com (file://10.86.178.61/TempXE/kelly.home@bm.com)Video:https://mma.prnewswire.com/media/772693/Emaar_Dubai_Creek_Harbour.mp4Original-Content von: Emaar Properties, übermittelt durch news aktuell