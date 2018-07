Emaar feiert nach Umbau in Rekordzeit und einer Investition von 1,5 Milliarden EGP die Wiedereröffnung des historischen Al Alamein Hotels in Ägypten, mit neuem Gesicht im Retrodesign

Al Alamein, Ägypten (ots/PRNewswire) -Das historische Al Alamein Hotel in Ägypten wurde nach umfassenderRenovierung durch die Emaar Hospitality Group in neuem Designwiedereröffnet. Es ist jetzt eines des edelsten Resorts imMittelmeerraum. Zur Eröffnungsfeier kamen der ägyptischeTourismusminister H.E. Dr. Rania Al-Mashat und weitere bekanntePersönlichkeiten.(Photo:https://mma.prnewswire.com/media/723267/Al_Alamein_Hotel_Reopens.jpg(Photo:https://mma.prnewswire.com/media/723268/Historic_Al_Alamein_Hotel.jpgDas herrschaftliche Design und die restaurierte retro-moderneInneneinrichtung des in der malerischen Sidi Abde Rahman-Buchtgelegenen Hotels stammen aus den ruhmreichen Tagen der 60er Jahre,als das Resort erstmalig eröffnet wurde. Das neu gestaltete Designmischt alten Charm und moderne Stilelemente und löst nostalgischeGefühle aus, da es an das goldene Zeitalter der ägyptischen Musik unddes ägyptischen Kinos erinnert."Die Renovierung des Alamein Hotels ist ein weiteres Beispielunserer Mission, ein Hotel anzubieten, das sich mit Weltklasseresortsmessen kann und diese sogar übertrifft", so Mohamed Alabbar,Vorsitzender von Emaar. "Für unsere Kunden und unsere Objekte inÄgypten, darunter auch das Al Alamein Hotel, in das wir 1,5Milliarden EGP investiert haben, streben wir nach nichts Geringeremals den höchsten weltweiten Standards."Während das Gebäude seinem Erbe treu bleibt, können die Besuchermodernen Komfort erwarten, von den Restaurants bis zu den Korridorenund Zimmern. Eine Sammlung von Schwarzweißfotografien berühmterägyptischer Schauspieler und Sänger ziert die Säulen in der Lobby.Ein weiteres Kunstwerk ist die berühmte Regenschirmskulptur desgriechischen Künstlers George Zongolopoulos, eine poetische, 13 Meterhohe Struktur aus Stahlregenschirmen, eine dramatischeNeuinterpretation des Klassikers von Abdel Halim Haez "DokkoElshamasy" oder "Fix the Umbrellas on the Beach". Die Skulptur, eineder meistfotografierten Kunstwerke der Welt, die erstmalig 1995 aufder Biennale in Venedig ausgestellt wurde und viel internationaleAufmerksamkeit bekam, erfreut nun Besucher des ägyptischenUrlaubsorts.Das Hotel verfügt über eine großartige Sammlung von Kunstwerkenlokaler und internationaler Künstler, darunter ein einmaligesMauermosaik des späten legendären ägyptischen Sängers Om Kolthoun undein weiteres Mauermosaik, das farbenfrohe antike Boote darstellt.Das Al Alamein Hotel ist Teil einer lebendigen Community vonEinheimischen und Touristen, die Emaar derzeit in Marassi baut, demmediterranen Vorzeigeobjekt des Unternehmens im Ägypten. Emaar hatauch mit dem Bau der Vida Marassi Marina, dem Address Marassi BeachResort und dem Address Marassi Golf Resort + Spa in Marassi begonnen,die sieben Luxushotels mit über 3.000 Räumen umfassen werden.http://www.alalameinhotel.comPressekontakt:Kelly HomeASDA'A B-M+9714-4507-600kelly.home@bm.comOriginal-Content von: Emaar Properties, übermittelt durch news aktuell