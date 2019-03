Emaar engagiert den Blockchain-Veteranen Lykke AG, um Kunden und Partnern den Emaar Community Token anzubieten

Finanztrends Video zu



Dubai, Vae (ots/PRNewswire) - Die Emaar Group geht einenbranchenweit ersten Schritt, indem das Unternehmen das erheblichePotenzial von Blockchain-Technologie für Pläne einsetzt, den EmaarCommunity Token bis zum Jahresende für Kunden und Partner anzubieten.Dies unterstreicht den intensiven Fokus von Emaar auf Innovationund die Bereitstellung des vollständigsten Erlebnisses, umKundenservice, Kundentreue und Kundenempfehlungen in allen seinenUnternehmungen zu fördern und dadurch Kundenzufriedenheit, Wachstumund Rentabilität zu steigern.Emaar konnte 2018 seinen Umsatz um 37 % auf 7 Mrd. USD und seinenMarkenwert um 39 %A'A auf 2,7 Mrd. USD erhöhen, was das Unternehmenzu einer der hochrangigsten Marken der Welt macht.Der Entwickler von Wahrzeichen wie Burj Khalifa, Dubai Mall, DubaiOpera, Dubai Fountain sowie Premium-Lifestyle-Communities istaußerdem das weltgrößte Immobilienunternehmen außerhalb Chinas unddas größte Immobilienunternehmen nach Marktkapitalisierung in derMENA-Region im MSCI EM Index.Der Emaar Community Token wird es den Kunden und Stakeholdern vonEmaar ermöglichen, den Wert eines vollständigen Empfehlungs- undTreuesystems im gesamten Konzern auszuschöpfen, was die globale Markezementiert und das Emaar-Erlebnis potenziell Millionen vonInternetnutzern eröffnet.Dies wird einer der ersten Empfehlungs- und Treue-Token der Weltsein, der Zugang zu einem bestehenden operativen Ökosystem von nahezu10 Mrd. USD bietet. Ein Initial Coin Offering in Europa wird erwogen,das innerhalb von 12 Monaten nach dem internen Betriebsstart derPlattform stattfinden soll.Die in der Schweiz ansässige Lykke AG leitet die technologischeEntwicklung des Emaar Community Tokens, der auf derEthereum-Blockchain und dem ERC20-Token-Framework basiert. Der Tokenwird im gesamten globalen Emaar-Ökosystem übertragbar sein,einschließlich Immobilien, Einkaufszentren, Hospitality,Unterhaltung, Anlagenmanagement und Online-Shopping.Mohamed Alabbar, Chairman von Emaar, kommentierte: "Wir strebenbeständig danach, unsere Reichweite zu vergrößern, unser Wachstum zustärken und das Emaar-Erlebnis auszuweiten. Wir haben die digitaleWelt angenommen, während wir weiterhin die hochentwickeltsten undinnovativsten physischen Strukturen entwickeln, und wir setzen beideszur Freude und zum Vorteil unserer Kunden und Stakeholder weltweitein."Richard Olsen, Gründer und CEO von Lykke, kommentierte: "Wir habeneine hochmoderne Technologieinfrastruktur mit Nutzbarkeit für denMassenmarkt entwickelt, um unsere grundlegende Überzeugung zuunterstützen, dass alle Mobil- und Internetnutzer an wirtschaftlichenAktivitäten teilnehmen können sollten, unabhängig von der Größe desBeitrags. Wir freuen uns sehr darüber, unsere Erfahrung und unserFachwissen einbringen zu können, um Emaar in seiner Mission zuunterstützen.Pressekontakt:Kelly HomeASDA'A BCW+971-4-4507-600kelly.home@bcw-global.comOriginal-Content von: Emaar Properties, übermittelt durch news aktuell