Emaar Hospitality Group expandiert nach Subsahara-Afrika und arbeitet mit Kalyan Hospitality zusammen

Lomé, Togo, und Dubai, Vae (ots/PRNewswire) -Die Partnerschaft umfasst das Rebranding von "Address Hotel 2Février Lomé Togo"Emaar Hospitality Group, das Gastgewerbe- und Freizeit-Unternehmender in Dubai ansässigen Emaar Properties PJSC, hat in Partnerschaftmit der Kalyan Group ihre Expansion nach Subsahara-Afrika bekanntgegeben, um das Address Hotel 2 Février Lomé Togo zu betreiben, einkultverdächtiges Hotel im Herzen der Stadt im höchsten Gebäude vonTogo, das in Subsahara-Afrika seinesgleichen sucht.(Photo:https://mma.prnewswire.com/media/711885/Songhai_Restaurant.jpg )(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/711886/Address_Hotel_2_F_vrier_Lom__Togo_Exterior.jpg (https://mma.prnewswire.com/media/711886/Address_Hotel_2_F_vrier_Lom__Togo_Exterior.jpg) )Nur 7 km vom Lomé-Tokoin International Airport entfernt, der Togomit Städten in Afrika, Europa und darüber hinaus verbindet, wird dasAddress Hotel 2 Février Lomé Togo von Address Hotels + Resortsbetrieben werden, der Premium-Luxusmarke der Emaar Hospitality Group,die das Management des Hotels in Kürze übernehmen wird.In der Nähe des Unabhängigkeitsdenkmals gelegen, wird das AddressHotel 2 Février Lomé Togo Gäste kurz nach dem Rebranding des Hotels,das 1980 gegründet wurde, willkommen heißen. Es wird über 256 Zimmerund Suiten und 64 Serviced Apartments sowie Themenrestaurants,Konferenzräume und andere Annehmlichkeiten verfügen. Togo ist diesechste internationale Destination für Address, das zukünftigeProjekte in Saudi-Arabien, Ägypten, der Türkei, Bahrain und denMalediven, zusätzlich zu den Neueröffnungen in den VAE, plant.Ashok Gupta, CEO von Kalyan Hospitality Development Togo SAU undGründer und CEO der Kalyan Group, die das Hotel besitzt, sagte:"Address Hotel 2 Février Lomé Togo ist ein renommiertes Asset inunserem Immobilien- und Gastgewerbe-Investmentportfolio; diesesweithin als das "Juwel von Westafrika" angesehene Hotel wird uns vonder Republik Togo anvertraut. Es wird Togo stolz machen und als einReferenzpunkt für die Hotelindustrie dienen."Olivier Harnisch, CEO der Emaar Hospitality Group, sagte: "UnsereVereinbarung ist ein Meilenstein bei unserer Expansion inSubsahara-Afrika. Wir danken Ashok Gupta und der Regierung von Togofür ihre Unterstützung und die Chance, unser erstes Hotel und einServiced-Residence-Projekt in Togo, einem faszinierenden Land mitstarken Wachstumsmöglichkeiten, zu betreiben."Ursprünglich als Hôtel 2 Février bekannt, befindet sich dasAddress Hotel 2 Février Lomé Togo in einem 30-stöckigen Hochhaus von102 m Höhe und bietet spektakuläre Aussichten. Mit kostenlosem WLAN,Einrichtungen wie einem Ballsaal, einer Kongresshalle und einemAuditorium, Luxus-Spa, Freiluftschwimmbad, Concierge-Service undEinzelhandelsgeschäften, bietet dieses Hotel eine erholsame underquickliche Destination für Geschäftsreisende und Urlauber.Für weitere Details kontaktieren Sie bitte:Kelly HomeASDA'A Burson-Marsteller; +9714-4507-600kelly.home@bm.comOriginal-Content von: Emaar Hospitality Group, übermittelt durch news aktuell