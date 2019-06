Emaar Hospitality Group enthüllt Vida Emirates Hills, ein gehobenes Lifestyle-Hotel in ruhiger Lage

Weitere Suchergebnisse zu "Hills":

Dubai, Vae (ots/PRNewswire) - Emaar Hospitality Group, dieHospitality- und Leisure-Sparte des globalen ImmobilienentwicklersEmaar Properties, hat Vida Emirates Hills enthüllt, ein gehobenesLifestyle-Hotel im Herzen der Ruheoase Emirates Hills und infußläufiger Entfernung von Emirates Golf Club und AddressMontgomerie, zwei der schönsten Golfanlagen in Dubai. Die Gäste habenZugang zum Emirates Golf Club, eine anspruchsvolle 72-Par-Golfanlagemit einem 6.676-m-Layout, und zur 107 Hektar großenMeisterschaftsgolfanlage Address Montgomerie.Das Hotel mit 160 Zimmern ist das dritte Projekt der Marke VidaHotels and Resorts in Dubai und das 16. Hotel im Portfolio der EmaarHospitality Group. Vida Emirates Hills hat tolle Sommerangebote mit50 % Preisnachlass vom besten Angebotspreis, buchbar bis zum 31. Juliund gültig für Übernachtungen bis zum 30. September 2019.Chris Newman, COO der Emaar Hospitality Group, sagte: "VidaEmirates Hills macht ein besonderes Werteversprechen, nämlich alserstes Vida-Hotel im Wohngebiet Emirates Hills. Es bietet seinenGästen ein lebensfrohes, erhebendes und inspirierendes Erlebnis mitden Annehmlichkeiten eines Resorts und spektakulärem Blick auf zweiGolfanlagen."Vida Emirates Hills ist nur 20 Minuten vom Dubai InternationalAirport und 30 Minuten vom Al Maktoum International Airport entfernt.Es ist zentral gelegen mit optimaler Anbindung an dieGeschäftsviertel und Freizeitangebote der Stadt.Einige der Zimmer und Suites im Resortstil haben einenatemberaubenden Ausblick auf die Golfanlagen. Sämtliche Zimmer sindmit modernster Technologie und Annehmlichkeiten ausgestattet,beispielsweise ein interaktives TV-System und Apple TV, kostenlosesWi-Fi und 24h-Zimmerservice.Die Liebe zum Detail ist überall zu spüren und wird komplettiertdurch 24h-Concierge-Service und Leihfahrräder und Elektroroller, umdie Naturpfade der Wohnanlage zu erkunden. Der Fitnessclub ist mitden modernsten Geräten ausgestattet, und vom Pool aus kann manspektakuläre Ausblicke genießen.Vida Emirates Hills bietet eine exquisite Küche. Im Stage 2 könnendie Gäste einen Nachmittagstee genießen. Origins ist ein legererTreff, der täglich rund um die Uhr geöffnet ist. Junipers ist dieDestination-Lounge und bietet drinnen wie draußen ein unvergesslichesErlebnis. Im Außenbereich mit Blick auf die zwei Golfanlagen wird esverschiedene Speisen- und Getränkekonzepte geben.Vida Emirates Hills biete 10 Besprechungszimmer, die mitmodernster Technik ausgestattet sind. Kunstliebhaber werden von demHotel begeistert sein, das besonderen Wert auf Design, Kunst,Fotografie und lokale Kultur legt. Jetzt buchen auf:www.vidahotels.comPressekontakt:Kelly HomeASDA'A BCW+971-4-450-7600kelly.home@bcw-global.comFoto: https://mma.prnewswire.com/media/902279/Vida_Emirates_Hills.jpgFoto: https://mma.prnewswire.com/media/902278/Vida_Emirates_Hills.jpgOriginal-Content von: Emaar Hospitality Group, übermittelt durch news aktuell