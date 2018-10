Die Emaar Hospitality Group bietet während der festlichen Zeit mehr als 100 Erlebnisse in Dubai an

Dubai, Vae (ots/PRNewswire) -Die Emaar Hospitality Group ist kurz vor der festlichen Saison mitvielen beispiellosen und außergewöhnlichen festlichen Erlebnissen undsensationellen Veranstaltungen zum Jahresende und zum Begrüßen desneuen Jahres gut darauf vorbereitet.(Photo:https://mma.prnewswire.com/media/776140/Emaar_Hospitality_Group.jpg )Die unglaubliche Fülle an Feiern, die unterhttp://www.myfestivedubai.com zu finden sind, beinhalten mehr als 100Angebote an über 15 verschiedenen Orten in der Stadt. Hier wird denEinheimischen und den Besuchern eine wirklich herrlicheWeihnachtszeit geboten.Die Besucher und Einheimischen können unter fünf leicht zunavigierenden Kategorien die besten Angebote finden, die Dubai zubieten hat. Die Kategorien auf http://www.myfestivedubai.com lauten:Festive Season (Festliche Zeit), New Year's Eve (Silvester),Corporate Events (Firmenevents), Festive Treats (Festessen) und Stays(Übernachtungen).Olivier Harnisch, CEO der Emaar Hospitality Group, sagte: "Mit derfestlichen Saison, in der Besucher aus der ganzen Welt in Dubaiwillkommen geheißen werden und die Bürger der Vereinigten ArabischenEmirate Staycations und Lifestyle-Erlebnisse erkunden, um die Saisonso richtig zu genießen, hat die Emaar Hospitality Group wirklichaußergewöhnliche Angebote für alle. Unsere Hotels, Restaurants undFreizeitattraktionen werden aufgrund ihrer zentralen Lage und deshervorragenden Service-Standards die erste Wahl für Besucher sein."Das Angebot an glamourösen Festivitäten, kulinarischen Erlebnissenund Aufenthalten umfasst die drei Marken der Emaar Hospitality Group- die Premium-Luxusmarke Address Hotels + Resorts, die gehobeneLifestyle-Kette Vida Hotels and Resorts und die modernen Rove Hotelsim mittleren Preissegment. Das Angebot reicht bis zuFreizeitattraktionen wie dem Arabian Ranches Golf Club und dem DubaiPolo & Equestrian Club. Die Gäste können sich auch kulinarischeWeltklasse-Köstlichkeiten und herrliche Neujahrs-Soirées imAt.Mosphere, Burj Khalifa und im Sean Connolly in der Oper von Dubaigönnen.In den Hotels der Emaar Hospitality Group in Dubai gibt es über 70Angebote, um die festliche Zeit zu zelebrieren. Außerdem werden über40 umfassende kulinarische Erlebnisse angeboten, die Silvesterunvergesslich machen.Die Gäste können während der ganzen Festsaison in Dubaisbeliebtesten Lifestyle-Destinationen übernachten, mit wundervollenAufenthalten in den luxuriösen Address Hotels + Resorts oder imurbanen und anspruchsvollen Umfeld der Vida Hotels und Resorts. Eswerden über 25 Firmenevent-Pakete angeboten, sodass Sie festlicheVeranstaltungen und Events zum Jahresende ausrichten können. In denverschiedensten Restaurants in ganz Dubai können fantastischeFestessen gebucht werden, beispielsweise traditionelleTruthahngerichte mit köstlichen Beilagen.Ergänzend zu diesen Erlebnissen bietet U By Emaar, dasTreueprogramm von Emaar, Gästen zusätzliche Vergünstigungen, wenn siesich dafür anmelden. Bitte rufen Sie http://www.myfestivedubai.comauf oder wählen Sie die Telefonnr.: +9714-888-3444.Pressekontakt:erhalten Sie bei:Kelly HomeASDA'A BCW+9714-4507-600kelly.home@bm.comOriginal-Content von: Emaar Hospitality Group, übermittelt durch news aktuell