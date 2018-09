Emaar Hospitality Group bietet Weltreisenden den wahren Genuss der internationalen Küche mit über 50 Restaurants

Dubai, Vae (ots/PRNewswire) -Die Emaar Hospitality Group, ein Unternehmen von Emaar Propertiesund Partner der Expo 2020 Dubai Official Hotel & Hospitality, bietetWeltreisenden und Kennern des gehobenen Lebensstils den Genuss derinternationalen Küche mit über 50 außergewöhnlichen Optionen in denHotels und Restaurants der Gruppe.(Photo:https://mma.prnewswire.com/media/750145/Emaar_Hospitality_Group.jpg )(Photo:https://mma.prnewswire.com/media/750146/Emaar_Hospitality_Group.jpg )Das Angebot steht in den 14 Hotels unter den drei Hotelmarken derGruppe zur Verfügung: die Address Hotels + Resorts der Luxusklasse;die Vida Hotels and Resorts der gehobenen Klasse und diezeitgenössischen Rove Hotels der Mittelklasse. Weltreisende könnenzudem die Gourmet-Erlebnisse im Armani Hotel Dubai sowie im ArmaniHotel Milano genießen.Die Restaurants mit internationaler bis authentisch japanischerund traditioneller arabischer bis hin zur Fusionsküche zeichnen sichaus durch ihren außergewöhnlichen Standort. Die Gäste können dieexotische Küche im Burj Khalifa, der weltweiten Ikone, sowie in denFilialen in Downtown Dubai mit Blick auf The Dubai Fountain genießen.Sie können in den Golf Resorts oder an der Uferpromenade dinieren -für was auch immer sie sich entscheiden, die Restaurants schöpfen auseiner wahren Fundgrube kulinarischer Angebote.Entdecken Sie At.mosphere, Burj Khalifa, ein prämiertes Restaurantmit moderner Küche im 122. Stock des Burj Khalifa; La Serre,gepriesen für seine kulinarischen Innovationen und französische Küchein Vida Downtown; Sean Connolly in der Dubai Opera, das regionaleDebüt von Chefkoch Sean Connolly; Toko, in Vida Downtown, für Kennerder japanischen Küche; und Katana, bei Address Downtown Dubai, dasder Robata and Sushi Lounge auf dem Los Angeles Sunset Stripnachempfunden ist. Die Gäste können unter einer Auswahl an Gerichtenim Dubai Polo & Equestrian Club, Arabian Ranches Golf Club und DubaiMarina Yacht Club wählen.Probieren Sie die Argentinische Küche im Asado in Palace Downtown;Nezesaussi-Aromen in Manzil Downtown und Address Dubai Marina;Mediterrane Köstlichkeiten im Nineteen in Address Montgomerie undinternationale Gerichte in den The Daily-Restaurants in den RoveHotels. Hervorzuheben sind auch die Lounge und The Restaurant imAddress Boulevard und in Address Downtown, während Sie fürThailändische Genüsse das Thiptara in Palace Downtown besuchensollten.Olivier Harnisch, CEO der Emaar Hospitality Group, erklärte:"Unsere Restaurants mit ihren exotischen Standorten und erfahrenenProfis sind dafür bekannt, außergewöhnliche kulinarischeKöstlichkeiten zu präsentieren. Unsere Gäste können sich im Rahmenunserer umfassenden Restaurantkompetenzen bei unvergleichlicherAuswahl verwöhnen lassen."Anmelden unter: http://www.addresshotels.com;http://www.vidahotels.com; http://www.rovehotels.com;http://www.armanihoteldubai.com; http://www.armanihotelmilano.com;http://www.alalameinhotel.comPressekontakt:Kelly HomeASDA'A BM+9714-4507600kelly.home@bm.comOriginal-Content von: Emaar Hospitality Group, übermittelt durch news aktuell