Emaar Entertainment startet das luxuriöseste Kinoerlebnis der Welt in Dubai

Dubai, Vae (ots/PRNewswire) -Emaar Entertainment, der Vorreiter für innovative Unterhaltungs-,Freizeit- und Einzelhandelskonzepte und ein Unternehmen des globalenBauentwicklers Emaar Properties, definiert das Luxus-Kinoerlebnis mitseinen Reel Cinemas in Dubai neu.(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/750899/Reel_Cinemas_Platinum_Suites.jpg )(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/750901/Reel_Cinemas_Platinum_Suites.jpg )Reel Cinemas bringt der Welt nie zuvor gesehene Erlebnisse, indemseine Kinos auf die nächste Stufe gehoben werden, was betrieblicheExzellenz, technologische Innovation, luxuriöse Annehmlichkeiten undhöchste Servicestandards angeht. Dies wird auch unterstützt durchmehrere vornehmlich globale Partnerschaften, darunter mit DolbyCinema, ScreenX und seiner Assoziierung mit dem internationalenRestaurateur Guy Fieri.Vor kurzem wurden das völlig neue Reel Cinemas - The Dubai Mall aneinem der meistbesuchten Ziele der Welt für Einzelhandel und Freizeitenthüllt, was eine neue Ära in der Kinounterhaltung einläutet. Esverfügt über mehrere innovative Erstmaligkeiten: Die Platinum Suites,die einen höchsten Standard an Kinoluxus bieten, einschließlich einespersönlichen Butler-Service; ein Kino-Dinner mit dem Signaturmenü vonGuz Fieri; ein eigenständiges Guy Fieri's Kitchen mit 170Sitzplätzen; ein atemberaubendes visuelles Erlebnis mit Dolby Cinemaund dem ersten ScreenX im Nahen Osten. Mit Barco Laser Projectors undDolby Atmos sind für Kinobesucher hervorragende Erlebnissegarantiert.Damien Latham, CEO, Emaar Entertainment, sagte: "Reel Cinemasbringt eine Vielzahl von Innovationen zum Kinoerlebnis, mit unsereninternationalen Partnerschaften, die neuste Technologie für unsereKinos bereitstellen. Die Ansprüche von Kinobesuchern haben sichgeändert: es geht nicht mehr nur darum, Filme zu sehen, sondern umdas gesamte Erlebnis. Wir innovieren an allen Berührungspunkten: vonder Vereinfachung der Online-Buchung über die Begrüßung von Gästen inästhetisch gestalteten Kinos und der Bereitstellung eines wirklicherstklassigen visuellen Erlebnis mit hochmoderner Technologie; unddie Gäste werden mit einer Auswahl an Speisen und Getränken verwöhnt.Die Transformation von Reel Cinemas folgt einer engagiertenStrategie der Digitalisierung der Kinos und einer Konzentration aufdie Neugestaltung des Kinoerlebnisses als ein "Lifestyle-Event". ReelCinemas hat jetzt fünf Kinos in Dubai: Reel Cinemas - The Dubai Mallmit 26 Leinwänden; Reel Cinemas - Dubai Marina Mall mit siebenLeinwänden; Guy Fieri's Kitchen & Bar and Dine-in Cinema by ReelCinemas at Jebel Ali Recreation Club mit vier Leinwänden; ReelCinemas - The Springs Souk mit sechs Leinwänden, das über eine eigeneLeinwand für Kinder verfügt - Reel Junior; und die Reel Boutique byReel Cinemas at Rove Downtown, eines der ersten Hotel-Kinos der VAE.Mehrere Reel Cinemas werden bald an zentralen Orten in Dubai undwichtigen Städten in der Region eröffnen.http://www.reelcinemas.aeDetails erhalten Sie von:Nivine WilliamASDA'A B-M+9714-4507-600nivine.william@bm.comOriginal-Content von: Emaar Entertainment, übermittelt durch news aktuell