Emaar: Dubai bietet Investoren weltweit höchstmögliches Preiswachstum bei Wohnimmobilien

Dubai, Vae (ots/PRNewswire) -Die wettbewerbsfähigen Preise für erstklassige Wohnimmobilien inDubai sind dem enormen Wachstumspotenzial - das bedeutet mehrWertsteigerung und Kapitalrendite - der Stadt zu verdanken. Dubaiverzeichnet aufgrund seiner soliden wirtschaftlichenRahmenbedingungen weiterhin ein anhaltendes Wachstum.(Photo:https://mma.prnewswire.com/media/771379/Dubai_Hills_Estate.jpg )(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/771378/Downtown_Dubai.jpgDer Preis der Wohnimmobilien des Projekts Downtown Dubai von Emaarim Speziellen bietet den wettbewerbsfähigsten Wert für Anleger, diekurz- oder langfristige sichere Immobilieninvestitionen anhochwertigen Standorten suchen. Trotz der symbolträchtigenSehenswürdigkeiten und der hervorragenden Infrastruktur beträgt derdurchschnittliche Preis in Downtown Dubai nur 550 USD (2.020 AED) proQuadratfuß (0,09 Quadratmeter).Die durchschnittlichen Immobilienpreise* in anderen bedeutendenGroßstädten liegen im Vergleich dazu deutlich höher. Hongkong stehtmit 11.000 USD pro Quadratfuß (0,09 Quadratmeter) an ganz oben aufder Liste, gefolgt von Tokio (7.600 USD), London (5.300 USD), Paris(4.400 USD), Moskau (4.250 USD), New York City (4.100 USD) undShanghai (2,125 USD).Der Flughafen Dubai verzeichnete als internationaler Knotenpunktim ersten Halbjahr 2018 mehr als 43 Millionen Passagiere, 2017 warenes mehr als 88,2 Millionen. Dubai steht auf Platz vier dermeistbesuchten Reiseziele der Welt und beherbergte im vergangenenJahr über 15,8 Millionen Übernachtungsgäste. Bis Ende August diesesJahres waren es bereits 10,44 Millionen.Das Interesse der Investoren an Premium-Immobilien in Dubaiszentralen Lagen wie Downtown Dubai, Dubai Marina, Dubai CreekHarbour, Dubai Hills Estate und Emaar Beachfront ist in den letztenMonaten gestiegen, insbesondere von Seiten vermögenderinternationaler Investoren.Trotz der steigenden Nachfrage bietet die Stadt im Vergleich zuanderen internationalen Großstädten die wettbewerbsfähigstenWohnimmobilienquoten sowie eine deutlich höhere Kapitalrendite. Soverspricht Dubai im Vergleich zu der Spitzenrendite von 3,6 % in NewYork* eine Wohnimmobilienrendite von 7,5 % - und ist damit eine dersichersten Städte für Wertsteigerungen mittels Investition inImmobilien. Die Spitzenrenditen in anderen wichtigen Städten weltweitsind die Folgenden: Peking (6,2 %), Boston (4,1 %), Brüssel (4,5 %),Chicago (5,3 %), Frankfurt (3,3 %), Hongkong (2,7 %), London (3,5 %),Los Angeles (4,3 %) und Madrid (3,8 %).Wettbewerbsfähige Preise und hohe Renditen in Kombination mitWeltklasse-Design, umfangreichen Lifestyle-Angeboten und einerzentralen Lage sind die wichtigsten Faktoren für Investoren in Dubai.So konnte Downtown Dubai, das meistbesuchte Freizeit- undLifestyle-Reiseziel der Welt, mit der Dubai Mall in vier aufeinanderfolgenden Jahren jeweils über 80 Millionen Besucher pro Jahrverzeichnen.* JLL Global Real Estate Health Monitor, veröffentlicht im Februar2018