Hamburg (ots) - Boris Becker (50) gibt zu, in seinem Leben somanchen Fehler gemacht zu haben. Vor allem unter seinem letztengroßen Schlamassel, dem Schulden-Skandal, hatte auch seine MutterElvira zu leiden. Heute, an Boris 50. Geburtstag, verzeiht ElviraBecker ihrem Sohn exklusiv in Neue Post (EVT 22.11.).Die Pleite-Schlagzeilen über ihren Sohn sollen Elvira Becker krankgemacht haben, dennoch wird sie ihrem Boris zum Geburtstaggratulieren, ihn in den Arm nehmen: "Ich habe ihm verziehen", verrätsie. All seine Fehler, seine Skandale und Lieblosigkeiten. Mehr noch:"Ich glaube ganz fest an meinen Jungen! Ich drücke ihm die Daumen!"Hinweis für Redaktionen:Den vollständigen Beitrag gibt es in Neue Post Nr. 48, ab Mittwoch22. November 2017 im Handel. Abdruck honorarfrei bei Nennung QuelleNeue Post.