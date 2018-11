Gütersloh/Wuppertal (ots) - In Deutschland gibt es mehr als 2,6Millionen alleinerziehende Eltern. Deren Alltag ist mitunter sehrbelastend, wodurch auch ihr Krankheitsrisiko steigt. Um dieGesundheit Alleinerziehender zu verbessern, unterstützt die BARMERzusammen mit der Walter Blüchert Stiftung zehn Kommunen, die bei sichdas Elterntraining "wir2" anbieten wollen. Es hilft Alleinerziehendenmit Kindern im Vor- und Grundschulalter, achtsam mit sich und ihrerGesundheit umzugehen. "Allein mit einem oder gar mehreren Kindernstehen Mütter und Väter vor großen Herausforderungen. Daher möchtenwir vor allem Kommunen mit einem hohen Anteil Alleinerziehenderermuntern, 'wir2' vor Ort umzusetzen", sagt Prof. Dr. ChristophStraub, Vorstandsvorsitzender der BARMER. Dazu könnten sie einenFörderantrag bei der BARMER einreichen, um im Rahmen desPräventionsgesetzes finanziell unterstützt zu werden.Training für achtsamen Umgang mit der eigenen GesundheitBei dem "wir2"-Training lernen die Teilnehmenden in 20Gruppentreffen, schwierige Situationen im Alltag besser zubewältigen. In vier Modulen geht es in angeleiteten Übungen um denUmgang mit Konflikten, Belastungen und um kindliche Freiräume. "Beibisherigen 'wir2'-Teilnehmern konnten wir einen statistischsignifikanten und nachhaltigen Rückgang psychosomatischer Beschwerdenfeststellen. Auch kindliche Verhaltensauffälligkeiten nahmen deutlichab", so Prof. Gunter Thielen, Vorstand der Walter Blüchert Stiftung.Teilnehmende Kommunen suchen passende Einrichtungen ausAn "wir2" interessierte Kommunen müssen eine passende Einrichtung,etwa eine Kita und zwei Betreuer für die Kursdurchführung benennen.Die Betreuer werden von der Stiftung in einer dreitägigen Schulungzum "wir2"- Gruppenleiter ausgebildet. Im Jahr 2019 können sich lautBARMER weitere 20 Kommunen bewerben.Infos unter www.wir2-bindungstraining.de und www.barmer.de/g101416Pressekontakt:Walter Blüchert StiftungFrau Silke HanheideTel: 05241.17949-14Mail: silke.hanheide@walter-bluechert-stiftung.deOriginal-Content von: Walter Blüchert Stiftung, übermittelt durch news aktuell