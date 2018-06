Berlin (ots) - Das Deutsche Kinderhilfswerk und der ökologischeVerkehrsclub VCD rufen Schulen und Kindertageseinrichtungen in ganzDeutschland unter dem Motto "Elterntaxi stehenlassen!" dazu auf, sichab sofort zu den Aktionstagen "Zu Fuß zur Schule und zumKindergarten" anzumelden. Während der Aktionstage zu Beginn deskommenden Schuljahres vom 17. bis 28. September 2018 sollen möglichstviele Kinder deutschlandweit zu Fuß, mit dem Rad oder dem Roller zurSchule oder Kindertagesstätte kommen. Im letzten Jahr hatten rund90.000 Kinder aus mehr als 4.400 Schulklassen in ganz Deutschland beiden Aktionstagen mitgemacht. Wer in diesem Jahr teilnehmen will,sollte sich auf der Webseite www.zu-fuss-zur-schule.de eintragen underhält im Anschluss Informationen und Spielideen für die Aktionstageim September."Gehen Kinder zu Fuß zur Schule oder in die Kita, lernen sie, sichsicher im Verkehr zu bewegen und bekommen Freude am Laufen. Sieentdecken ihre Umgebung selbstständig, sammeln Energie für den Tagund können sich in der Schule besser konzentrieren. Mit denAktionstagen wollen wir Eltern, Schulen und Kitas dazu ermuntern,Kindern diese Erfahrungen auf spielerische Weise zu ermöglichen",sagt Claudia Neumann, Expertin für Spiel und Bewegung des DeutschenKinderhilfswerkes.Gute Beispiele gibt es aus den vergangenen Jahren zuhauf: Sokönnen Schulen und Kitas während der Aktionstage zum Beispielsogenannte Laufbusse organisieren. Hierbei werden anunterschiedlichen Stellen vor Ort Haltestellen vereinbart, an denensich die Kinder aus der Nachbarschaft verabreden und gemeinsam zurSchule gehen können. Auch das Sammeln von "Laufpunkten" für jeden zuFuß zurückgelegten Weg, auf den Boden gemalte Spiele oderselbstgemachte Aufkleber zur Kennzeichnung des Schul- und Kitawegsmotivieren die Kinder, zu Fuß zu gehen.Marion Laube, Mitglied des VCD-Bundesvorstands: "Die Autofahrt mitdem Elterntaxi bis direkt vor das Schultor wird oft mit derUnsicherheit des Schulwegs begründet. Dabei müssen sich Eltern, dieihre Kinder mit dem Auto zur Schule fahren, darüber im Klaren sein,dass sie genau damit unübersichtliche und gefährliche Situationen füralle Kinder hervorrufen. Gleichzeitig schaden Lärm und giftige Abgaseaus dem Autoverkehr den Kindern. Wer seinen Kindern wirklich etwasGutes tun will, der lässt das Elterntaxi stehen."Mehr Informationen:Schulen und Kitas, die sich jetzt unter www.zu-fuss-zur-schule.deanmelden, können sofort beginnen, die Laufaktion im Septembergemeinsam mit den Kindern und Eltern vorzubereiten. Bis zum 31.August können sie ihre eigenen kreativen Ideen auch zu einemWettbewerb einreichen. Ein Poster mit unterschiedlichstenAktionsideen sowie weitere Materialien können auf der Websitebestellt werden.Doppelsendungen bitten wir zu entschuldigen.Die Verbände:Das Deutsche Kinderhilfswerk e.V. setzt sich seit mehr als 45Jahren für die Rechte von Kindern in Deutschland ein. Die Überwindungvon Kinderarmut und die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen anallen sie betreffenden Angelegenheiten stehen im Mittelpunkt derArbeit als Kinderrechtsorganisation. Der gemeinnützige Vereinfinanziert sich überwiegend aus privaten Spenden, dafür stehen seineSpendendosen an ca. 40.000 Standorten in Deutschland. Das DeutscheKinderhilfswerk initiiert und unterstützt Maßnahmen und Projekte, diedie Teilhabe von Kindern und Jugendlichen, unabhängig von derenHerkunft oder Aufenthaltsstatus, fördern. Schwerpunkte sind hierbeiinsbesondere die Kinderrechte, die Mitbestimmung von Kindern undJugendlichen und die Überwindung von Kinderarmut in Deutschland.Der ökologische Verkehrsclub VCD ist ein gemeinnützigerUmweltverband, der sich für eine umweltverträgliche, sichere undgesunde Mobilität einsetzt. Im Mittelpunkt steht dabei der Mensch mitseinen Bedürfnissen und Wünschen für ein mobiles Leben. Seit 1986kämpft der VCD für ein gerechtes und zukunftsfähiges Miteinanderzwischen allen Menschen auf der Straße - egal, ob sie zu Fuß, auf demRad, mit Bus und Bahn oder dem Auto unterwegs sind. Dafür arbeitet ervor Ort mit zwölf Landesverbänden und rund 140 Kreisverbänden undOrtsgruppen, bundesweit und europaweit vernetzt. Rund 55.000Mitglieder, Spender und Aktivistinnen unterstützen die Arbeit des VCDfür eine zukunftsfähige Mobilität.Pressekontakt:Almut Gaude, VCD-Pressesprecherin - Tel.: 030-280351-12 - Mail:presse@vcd.org - Internet: www.vcd.org Twitter: @VCDeV bzw. Uwe Kamp,Pressesprecher des Deutschen Kinderhilfswerkes - Tel.: 030-308693-11- Mobil: 0160-6373155 - Mail: presse@dkhw.de - Internet: www.dkhw.deund www.facebook.com/dkhw.de - Twitter: @DKHW_deOriginal-Content von: VCD Verkehrsclub Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell