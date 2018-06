Elterngeld für 1,76 Millionen Mütter und Väter im Jahr 2017 / Regionale Unterschiede bei der Inanspruchnahme von Elterngeld Plus

Wiesbaden (ots) - Im Jahr 2017 haben 1,35 Millionen Mütter und 410000 Väter Elterngeld bezogen. Wie das Statistische Bundesamt(Destatis) weiter mitteilt, waren das insgesamt 7 % mehr Personen alsim Jahr 2016. Während die Anzahl der Mütter mit Elterngeld um 6 %zunahm, stieg die Zahl der Elterngeld beziehenden Väter um gut 11 %.Für Eltern, deren Kinder ab dem 1. Juli 2015 geboren wurden,besteht die Möglichkeit, zwischen dem Bezug von Basiselterngeld(bisheriges Elterngeld) und dem Bezug von Elterngeld Plus zu wählenoder beides zu kombinieren. Das Elterngeld Plus fällt in der Regelniedriger aus, wird dafür aber erheblich länger gezahlt (bis zu 36Bezugsmonate für beide Elternteile zusammen).Für nahezu alle Beziehenden im Jahr 2017 (99 % beziehungsweise1,74 Millionen Empfängerinnen und Empfänger) galten bereits die neuenWahlmöglichkeiten des Elterngeld Plus. Insbesondere Frauen nutztendas Elterngeld Plus. Mit 26 % plante gut jede vierte berechtigte Frauin Deutschland im Rahmen ihres Elterngeldbezuges Elterngeld Plus ein.Allerdings war die Inanspruchnahme regional unterschiedlich: Siereichte von 11 % in der nordrheinwestfälischen kreisfreien StadtGelsenkirchen bis hin zu 52 % im rheinland-pfälzischen Pirmasens.Die vollständige Pressemitteilung sowie weitere Informationen undFunktionen sind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtesunter http://www.destatis.de/presseaktuell zu finden.Weitere Auskünfte:ElterngeldstatistikTelefon: +49 (0) 611 / 75 81 37www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44E-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell