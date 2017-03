Eltern wünschen sich mehr Zeit für sich und die Familie / Repräsentative YouGov-Studie von Laura und Volkswagen (FOTO)

Hamburg (ots) -Egal ob alleinerziehend, verheiratet oder als Teil einerPatchworkfamilie: Eltern müssen vieles unter einen Hut kriegen.Arbeit, Haushalt und Termine - bei der straffen Zeitplanung bleibenoft nur kurze Momente mit den Liebsten. Über die Hälfte der Eltern inDeutschland wünscht sich mehr Zeit mit der Familie - und 41 Prozentmehr Zeit als Paar. Das ergab eine repräsentative Umfrage desMarktforschungsinstituts YouGov (1.033 Befragte) im Auftrag von Lauraund Volkswagen.Freizeit? Fehlanzeige!Schule, Hobbys, Freunde - Eltern möchten, dass ihre Kinder überallsicher ankommen und opfern dafür ihre Zeit: 25 Prozent fahren mit demAuto mindestens 50 Kilometer pro Woche für ihre Kinder. Klar, dassdie eigene Erholung dann oft auf der Strecke bleibt: Ein Viertel derMütter hat am Tag weniger als 30 Minuten Zeit für sich. Umzwischendurch auch mal entspannen zu können, wünschen sich vieleFrauen eine Auszeit, zum Beispiel bei einem Wellness-Wochenende (45%).Was würden Frauen und Männer mit einer extra Stunde am Taganfangen?Wenn Männer eine extra Stunde am Tag hätten, würden sie amliebsten mehr Sex haben. An zweiter Stelle steht die Fitness: 37Prozent der Väter wünschen sich mehr Zeit für Sport. Frauen setztenandere Prioritäten: Sie würden die zusätzliche Zeit mit Lesen undSchlafen verbringen. Trotz der Unterschiede zwischen Mann und Frau:Wenn es um große Entscheidungen geht, treffen Eltern diese meistgemeinsam. Bei wichtigen Anschaffungen, wie dem Kauf eines neuenAutos, teilt sich die Mehrheit der Paare (60%) die Verantwortung. DieKinder werden hingegen selten gefragt: Nur drei Prozent geben an,dass sie solche Entscheidungen gemeinsam als Familie treffen.Der Laura-Familiengipfel in der Autostadt in WolfsburgBeim großen Laura-Familiengipfel in der Autostadt in Wolfsburgdiskutierte Chefredakteurin Sabine Ingwersen die Studienergebnissemit Leserinnen: Fünf Mütter trafen sich zur großen Diskussionsrundemit Laura und einem Überraschungsgast: Schauspielerin AndreaSawatzki. "Mit einer geschenkten Stunde würde ich mit den Hundengehen. Wobei: Das ist ja auch wieder ein Pflichtprogramm. Lesen oderschreiben wäre mal wieder schön, Schlafen ist auch immer gut", soSawatzki. Wenn es noch etwas zu tun gibt, fällt Frauen das Abschaltenschwer, so geht es auch dem Tatort-Star: "In dem Punkt beneide ichmeinen Mann, der lässt alles liegen und liest einfach. Und das kannich nicht. Ich muss, bevor ich mich entspannen kann, erst mal allesaufgeräumt haben. Und dann ist die Stunde schon vorbei - typischFrau!"Familie 2.0: Soziale Medien und Smartphone-NutzungJedes zehnte Elternteil empfindet soziale Medien als Stress undzusätzlichen Druck. Und wenn es um die Kinder geht, machen sichEltern große Sorgen: 38 Prozent haben Angst, dass ihre Kinder in densozialen Medien gemobbt werden, 37 Prozent, dass ihre Kinderonline-süchtig werden und 36 Prozent, dass ihre Kinder den Bezug zurRealität verlieren. Deshalb versuchen sie, mit entsprechendenErziehungsmaßnahmen Einfluss auf den Medienkonsum ihrer Sprösslingezu nehmen: 71 Prozent der Eltern sind gegen Handys am Esstisch und 66Prozent finden, dass ihre Kinder das Smartphone nicht mit ins Bettnehmen sollten. Bei vielen funktioniert Smartphone-Entzug als Strafeheute besser als Fernsehverbot.Hinweis zur Umfrage: Repräsentative YouGov-Studie im Auftrag vonLaura und VolkswagenStichprobengröße: 1.033Repräsentativ für Eltern zwischen 25 und 55 Jahren mit Kindern unter18 JahrenFeldzeit: 21.02.2017 - 01.03.2017Hinweis für Redaktionen: Auszüge der Studie sind bei Nennung desAbsenders "Laura und Volkswagen" frei.Über die Bauer Media GroupDie Bauer Media Group ist eines der erfolgreichsten Medienhäuserweltweit. Über 600 Zeitschriften, mehr als 400 digitale Produkte undüber 100 Radio- und TV-Stationen erreichen Millionen Menschen rund umden Globus. Darüber hinaus gehören Druckereien, Post-, Vertriebs- undVermarktungsdienstleistungen zum Unternehmensportfolio. Mit ihrerglobalen Positionierung unterstreicht die Bauer Media Group ihreLeidenschaft für Menschen und Marken. Der Claim "We think popular."verdeutlicht das Selbstverständnis der Bauer Media Group als Hauspopulärer Medien und schafft Inspiration und Motivation für die rund11.500 Mitarbeiter in 20 Ländern.Pressekontakt:Bauer Media GroupHeinrich Bauer Verlag KGUnternehmenskommunikationAnna HezelT +49 40 30 19 10 74anna.hezel@bauermedia.comwww.bauermedia.comhttp://twitter.com/bauermediagroupOriginal-Content von: Bauer Media Group, Laura, übermittelt durch news aktuell