Eltern wünschen sich freie Schulwahl und alternative Bildungskonzepte / Repräsentative Umfrage des BdFWS - Forderungen an die Politik (FOTO)

Stuttgart/Berlin/Hamburg (ots) -Eltern sollen unabhängig von ihrer Finanzkraft die Schule für ihrKind frei wählen können. Außerdem soll das Recht eines jeden Kindesauf selektionsfreie Bildung im Grundgesetz verankert werden. DieseForderungen erhob der Bund der Freien Waldorfschulen (BdFWS) jetztaus Anlass des 100-jährigen Waldorf-Jubiläums auf einerPressekonferenz in Berlin. Die Forderungen wurden mit den Ergebnisseneiner bundesweiten Elternstudie untermauert.Die repräsentative Elternumfrage hatte der BdFWS aus Anlass desJubiläums der Waldorfschule 2019 in Auftrag gegeben. Bundesweitwurden 2.064 Eltern schulpflichtiger Kinder im Alter bis zu 18 Jahrenvom Meinungsforschungsinstitut Mentefactum in Kooperation mit ArisUmfrageforschung befragt.Nach der Studie sind 84 Prozent der Eltern der Auffassung, dassEltern und Kinder das Recht haben sollten, sich ohne Zusatzkosten inForm von Schulgeldern für die Schule ihrer Wahl entscheiden zukönnen, 71 Prozent meinen, dass bei der Finanzierung von freien undstaatlichen Schulen keine Unterschiede gemacht werden sollten. Mehrals die Hälfte aller Eltern würden ihre Kinder auf eine freie Schuleschicken, wenn es eine echte Chancengleichheit bei der Schulwahlunabhängig von der Finanzkraft der Eltern gäbe.Eindeutig fällt auch das Elternvotum bei der Frage nach demvorrangigen Vermittlungsauftrag von Schule aus: 83 Prozent der Elternerwarten eine vielfältige humanistische Bildung, die vor allem aufdas Leben vorbereitet. Nur jeder Sechste (16 %) sieht die vorrangigeSchulaufgabe in der direkten Vorbereitung auf den Beruf. Dieüberwiegende Mehrheit der Eltern (93 %) ist der Auffassung, Kindermüssten im Schulunterricht auch praktische, künstlerische undmusische Kenntnisse und Erfahrungen erwerben. Eine ebenso hoheProzentzahl der Eltern sind der Meinung, dass Schule nicht nur aufPrüfungen ausgerichtet sein sollte, sondern auch die Entwicklungeiner selbstbewussten Persönlichkeit fördern müsse."Der große Vertrauensvorschuss, den Schulen in freier Trägerschaftoffensichtlich bei deutschen Eltern genießen, ist gleichzeitig eineindeutiges Misstrauensvotum gegenüber dem staatlichen Schulangebotund ein deutliches Plädoyer für die Ermöglichung von Schulvielfalt",sagte der Bildungsforscher Prof. Dr. Heiner Barz von der UniversitätDüsseldorf bei der Präsentation der Studienergebnisse in Berlin.Damit Schulvielfalt verbunden mit echter Wahlfreiheit für dieEltern und Chancengleichheit für die Kinder entstehen kann, bedarf esnach den Worten von BdFWS-Vorstandsmitglied Henning Kullak-Ublickgrundlegender Veränderungen im deutschen Schulsystem. Vor allem müssedie unterschiedliche Finanzierung von staatlichen und nichtstaatlichen Schulen beendet werden. "Die jetzige Schulgesetzgebungfördert ein Zweiklassensystem, indem sie den freien Schulen einegleichberechtigte Finanzierung vorenthält, zur Erhebung von Schulgeldzwingt und dadurch bewusst Hürden für einen ungehinderten Zugangschafft", sagt Kullak-Ublick. Echte Chancengleichheit sei aber nurdurch Vielfalt im Schulwesen möglich, unabhängig von den Schulträgernund den finanziellen Möglichkeiten der Eltern.Die Vertreter der Waldorfschulen kündigten auf ihrerPressekonferenz in Berlin an, dass sie die Ergebnisse derElternstudie 2019 zum Anlass nehmen wollen, eine breite Diskussion umdie aktuellen Herausforderungen des Schulsystems anzuregen.Der BdFWS hat dazu "7 Kernforderungen an die Bildungspolitik"vorgelegt. Neben den Forderungen nach Bildung ohne Selektion und derWahlfreiheit wird u.a. auch die Bedeutung der Inklusionhervorgehoben, die nicht als Sparmodell für die Schulen missbrauchtwerden dürfe.Außerdem werden Voraussetzungen für eine Erziehung zurMedienmündigkeit benannt. In der Elternstudie wurde das ThemaDigitalisierung ebenfalls angesprochen. Neben den Finanzmitteln fürdie Digitalisierung fordert die Mehrheit der Eltern auch Gelder fürMittel zur Förderung der Kreativität. Außerdem sprachen sich dieEltern in der Umfrage überwiegend (85 %) für ein allgemeinesHandyverbot für unter 16-jährige Schüler aus. Auch bei diesem Themamöchte der BdFWS eine Debatte im Bildungswesen anstoßen.Alle Informationen zur "Elternstudie 2019" aufhttps://www.waldorfschule.de/elternstudieStudiensteckbrief: Für die repräsentative Studie befragte dasMeinungsforschungsinstitut Mentefactum in Kooperation mit ArisUmfrageforschung im Januar und Februar 2019 im Auftrag des Bundes derFreien Waldorfschulen telefonisch 2.064 Eltern mit mindestens einemschulpflichtigen Kind bis zu 18 Jahren.