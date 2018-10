Eltern sollten ihre Kinder in sozialen Netzwerken anonymisieren (FOTO)

Baierbrunn (ots) -Wenn Eltern in sozialen Netzwerken Anekdoten oder Fotos aus demFamilienalltag posten, sollten sie die Kinder in den Beiträgen undauf Bildern möglichst anonymisieren und nicht frontal zeigen. "StolzeEltern zeigen online gerne witzige oder besondere Bilder ihrerKinder, aber sie stehen in der Verantwortung, über die Konsequenzennachzudenken", betont Medienpädagogin Mandy Geßner von derTechnischen Universität Dresden im Apothekenmagazin "Baby undFamilie". "Zum Beispiel, ob sie das Kind so nicht vielleicht derLächerlichkeit preisgeben." Und Kristin Langer, Mediencoach derbundesweiten Initiative SCHAU HIN! in Berlin, betont, vielen seinicht klar, welche Reichweite ihre Posts haben. Ihr Tipp: "Fragen Siesich mal, ob es auch in Ordnung wäre, ein Familienbild oder eineAnekdote auf einer Plakatwand an der Bushaltestelle zu zeigen. Siegeben Ihre Info online einer riesigen Öffentlichkeit preis." Hinzukommt: Das Netz vergisst nichts, und bei vielen Netzwerken tritt manautomatisch die Bildrechte ab. Die Fotos könnten theoretisch in ganzanderem, im schlimmsten Fall auch kriminellem Zusammenhang verwendetwerden. Deshalb sollten Eltern sich vorher schlaumachen, wie sich dieVeröffentlichungen absichern lassen: Sie zum Beispiel nur fürausgewählte Kontakte sichtbar machen, Ortsbestimmungen deaktivieren.Im aktuellen "Baby und Familie"-Heft geben die Expertinnen praktischeTipps zum Umgang mit Smartphone und Co. im Familienalltag.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Apothekenmagazin "Baby und Familie" 10/2018 liegt aktuell in denmeisten Apotheken aus.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Baby und Familie, übermittelt durch news aktuell