Eltern fordern gesündere Kitas - Umfrage: Mehr Bewegung und besseres Essen sollen Abwehrkräfte der Kinder stärken

Baierbrunn (ots) - In Kindertageseinrichtungen grassieren immerwieder regelrechte Infekt- und Erkältungswellen. Bei einerrepräsentativen Umfrage im Auftrag des Apothekenmagazins "Baby undFamilie" mahnte eine große Mehrheit der Väter und Mütter mit einemKita-Kind an, in Kinderkrippen und -gärten sollte viel mehr daraufgeachtet werden, dass die Kinder sich zur Stärkung ihrer Abwehrkräfteviel draußen bewegen (92,0 %). Außerdem sollte ihrer Ansicht nachdort viel mehr frisches Gemüse auf dem Speiseplan stehen, damit dieKinder besser mit Vitaminen versorgt werden und so wenigerkrankheitsanfällig sind (86,2 %). Ebenfalls ein großes Anliegen dermeisten Eltern (83,7 %) ist es, dass Kinder nur mit komplettemImpfschutz in eine Kinderkrippe oder einen Kindergarten geschicktwerden dürften. Etwas mehr als jeder Dritte (38,4 %) kritisiertpauschal, die Betreuungseinrichtungen unternähmen "viel zu wenig"gegen die Ansteckungsgefahr der Kinder untereinander.Quelle: Eine repräsentative Online-Umfrage des Apothekenmagazins"Baby und Familie", durchgeführt von der Bilendi GmbH, Berlin bei 501Eltern mit mindestens einem Kind im Alter bis einschließlich vierJahren, darunter 276 Eltern, deren Kind in einer Kinderkrippe/einemKindergarten betreut wird.Dieser Text ist nur mit Quellenangabe "Baby und Familie" zurVeröffentlichung frei.