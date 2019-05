Eltern chronisch kranker Kinder sollten sich rasch Wissen aneignen (FOTO)

Baierbrunn (ots) -Eltern von chronisch kranken Kindern tragen die Hauptlast derVersorgung - und werden schnell selbst zu Experten der jeweiligenKrankheit. "Das passiert so oder so, aber Väter und Mütter solltendies aktiv angehen und sich Krankheitswissen aneignen", rätPsychologin Dr. Gundula Ernst von der Medizinischen HochschuleHannover im Apothekenmagazin "Baby und Familie". Das hilft, Ärztenauf Augenhöhe zu begegnen, die richtigen Fragen zu stellen, Therapiengut zu verstehen und umzusetzen oder gar selbst Vorschläge zu machen."Ohne das Wissen und die daraus resultierende Gesundheitskompetenzsind Patienten nicht mündig", betont GesundheitswissenschaftlerinProf. Sylvia Sänger von der SRH Hochschule für Gesundheit in Gera."Eltern müssen darüber verfügen, also Experten sein, um Dinge zuverstehen, Entscheidungen zu treffen und auch um die Power zu haben,sich im Gesundheitssystem durchzusetzen."Zudem wird man sicherer im Umgang mit der Krankheit, wodurch eswieder leichter fällt, sie anderen zu erklären und Ängste zu nehmen.Sehr hilfreich sind spezielle Schulungen wie Asthma- oderAnaphylaxieschulungen, die - vor allem bei verbreiteten Krankheiten -viele Kinderärzte, Kliniken, Krankenkassen und auch Apothekenanbieten.In der Titelgeschichte des neuen "Baby und Familie"-Hefts erklärenExperten, wie Familien den Alltag mit einem chronisch kranken Kindbewältigen und wo sie Hilfe finden.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Apothekenmagazin "Baby und Familie" 5/2019 liegt aktuell in denmeisten Apotheken aus.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Baby und Familie, übermittelt durch news aktuell