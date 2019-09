Eltern-Studie: Jeder Zweite hat Angst, seinem Kind im Notfall nicht helfen zu können / Befragung zum Welt-Erste-Hilfe-Tag am 14. September

Villingen-Schwenningen (ots) - Bei der Behandlung von schwerenVerletzungen oder Vergiftungen zählt jede Sekunde, das gilt vor allembei Kindern. Eltern tragen deshalb eine große Verantwortung.Erschreckend aber: 50 Prozent befürchten, dass sie ihrem Kind immedizinischen Notfall nicht helfen können, und 45 Prozent fehlt nacheigenen Angaben das Wissen, wie man Erste Hilfe bei einem Kindleistet. Das zeigt eine bevölkerungsrepräsentative Umfrage derSchwenninger Krankenkasse zum Thema "Erste Hilfe bei Kindern".Befragt wurden mehr als 1.000 Bundesbürger ab 18 Jahren mit Kindern.Kritisch ist die Situation vor allem für die 4- bis 7-Jährigen: 73Prozent der befragten Eltern gaben an, dass sie Kindern in dieserbesonders lebhaften Altersgruppe nicht die nötige Erstversorgungzukommen lassen können. Das fehlende Wissen zur Ersten Hilfe solltenach Meinung der Eltern deshalb verpflichtend sein. 86 Prozentsprechen sich dafür aus, dass alle werdenden Eltern Schulungen inErster Hilfe bei Säuglingen und Kleinkindern erhalten sollten.Besondere Maßnahmen für die Kleinsten"Ein Erste-Hilfe-Kurs speziell für werdende Eltern ist sinnvoll",bestätigt auch Dr. Tanja Katrin Hantke, Gesundheitsexpertin derSchwenninger Krankenkasse. Kinder seien keine kleinen Erwachsenen,sondern müssten entsprechend ihres Alters behandelt werden. "Sie sindvon Natur aus neugierig und geraten deshalb oft in Gefahr: Vor allemVerbrennungen und Vergiftungen sind klassische Kinder-Notfälle.Eltern müssen darauf schnell und besonnen reagieren - undgleichzeitig auf die empfindlichen Patienten Rücksicht nehmen", soHantke.Nur ein Viertel der Befragten hat jedoch in den vergangenen dreiJahren einen Erste-Hilfe-Kurs für Kinder absolviert. "Im Ernstfallnicht zu wissen, wie man seinem Kind helfen kann, ist dasAlbtraumszenario aller Eltern", sagt Hantke. In denErste-Hilfe-Kursen vermitteln Rettungsprofis die wichtigstenGrundlagen und Nothilfemaßnahmen, zudem werden Tipps gegeben, wiemögliche Gefahrensituationen von vornherein vermieden werden. Dennideal ist es, wenn der Notfall erst gar nicht eintritt. "Mit etwasVorbereitung lassen sich viele Kinderunfälle vermeiden", weiß Hantke.Kinder können Gefahren noch nicht einschätzenEltern sollten wachsam sein und sich immer wiedervergegenwärtigen: Kleine Kinder können Gefahren noch nicht richtigeinschätzen und 'ertasten' vieles mit dem Mund. "So entsteht schnellein Gefährdungspotenzial", so Hantke. "Für Erwachsene harmloseAlltagsgegenstände können, wenn sie von einem Kind verschluckt oderfalsch benutzt werden, lebensgefährlich sein." Die Expertin rätEltern deshalb, den Welt-Erste-Hilfe-Tag als Anstoß zu nutzen undeinen Kurs zu absolvieren.Die gesamte Umfrage zum Thema "Erste Hilfe bei Kindern" (PDF)sowie eine Infografik finden Sie hier:www.Die-Schwenninger.de/StudienKurzprofil "Die Schwenninger Krankenkasse":Die Schwenninger Krankenkasse zählt mit rund 320.000 Kunden zu denTop 20 der bundesweit geöffneten gesetzlichen Krankenkassen. Sitz derZentrale ist Villingen-Schwenningen, dazu kommen 13 Geschäftsstellen.Die Schwenninger beschäftigt rund 800 Mitarbeiter. Vorstand der Kasseist Siegfried Gänsler. Mit "Die Gesundarbeiter -Zukunftsverantwortung Gesundheit" hat die Schwenninger 2012 als erstegesetzliche Krankenkasse eine Stiftung gegründet. Diese fördertProjekte im Bereich Prävention und Gesundheitsfürsorge,schwerpunktmäßig für Kinder und Jugendliche.Pressekontakt:Roland FrimmersdorfUnternehmenssprecherDie Schwenninger KrankenkasseSpittelstraße 5078056 Villingen-SchwenningenTelefon: 07720 9727-11500Fax: 07720 9727-12500Mail: R.Frimmersdorf@Die-Schwenninger.dewww.Die-Schwenninger.deOriginal-Content von: Die Schwenninger Krankenkasse, übermittelt durch news aktuell