Eltern in Not: Wer betreut mein Kind? / Alternative Babysitting - die besten Tipps und Tricks (FOTO)

Frankfurt (ots) -In Deutschland mangelt es an Kinderbetreuung: Bundesweit fehlen215.000 Betreuungskräfte für Kitas und über 650.000 Hortplätze fürGrundschüler. Eltern suchen deshalb händeringend nach Alternativen -etwa die Großeltern, einen Babysitter oder die Nachbarn. Doch werzahlt, wenn dann etwas kaputt geht oder jemand zu Schaden kommt? DieExperten der Deutschen Vermögensberatung AG (DVAG) klären auf.Wenn was schief gehtBeschädigt der Gelegenheits-Babysitter während der Betreuungszeitdas Eigentum der Familie oder verletzt sich das Kind versehentlich,muss er in der Regel dafür geradestehen - auch finanziell. Dabei istes egal, ob es die Oma, der Nachbar oder ein Freund der Familie ist.Gerade für diejenigen, die solchen Tätigkeiten ausüben, ist eineprivate Haftpflichtversicherung besonders sinnvoll. Denn gerade beiVerletzungen können die Folgekosten schnell in die Höhe gehen.Wichtig dabei: Unbedingt überprüfen, ob auch die Betreuung fremderKinder im Versicherungsschutz mit abgedeckt ist.Bei Missgeschicken, die dem Babysitter gegenüber anderenpassieren, kann auch die Haftpflichtversicherung der Eltern desbetreuten Kindes greifen. Etwa, wenn der Nachbar über das imTreppenhaus geparkte Skateboard des Babysitters stolpert.Voraussetzung: In der bestehenden Haftpflichtversicherung der Familiesind explizit Personen mitversichert, die im eigenen Haushalt oderGarten arbeiten. Also am besten vorher noch mal nachschauen. Wer aufNummer Sicher gehen will, sollte die Vertragsdetails von einemprofessionellen Berater prüfen lassen. Er hilft auch, den Schutzgegebenenfalls optimal anzupassen.Wie ist das mit der offiziellen Anmeldung?Ist die Kinderbetreuung nicht nur ein Freundschaftsdienst, sondernerhält der Babysitter eine Bezahlung, ist diesrentenversicherungspflichtig und muss angemeldet werden. Liegen diegesamten Verdiensteinkünfte unter 450 Euro monatlich, zählt dieTätigkeit als Minijob und die Eltern des betreuten Kindes müssen ihnbei der Minijob-Zentrale benennen.Da es sich um einen Privathaushalt handelt, ist hiermitausnahmsweise auch automatisch die Meldung für die gesetzlicheUnfallversicherung erfüllt. "Sie schützt gegen die Folgekosten, wennsich der Babysitter während der Betreuungszeit oder auf dem Hin- undRückweg verletzt", erklären die Experten der DVAG. Mit demsogenannten Haushalts-Check werden dann die Beiträge zurUnfallversicherung von 1,6 Prozent zusammen mit den anderen Abgabenvon der Minijob-Zentrale berechnet und eingezogen.Tipps für die passende Babysitter-Auswahl:- Erster Eindruck: auf gepflegtes Äußeres und Pünktlichkeit achten- Alter: Erfahrung ja, Mindestalter nein- Nachweis: Sicherheit gibt ein "Babysitter-Diplom" (z.B. vomDeutschen Roten Kreuz)- Probezeit: eine Kennenlernstunde zeigt, ob's passt