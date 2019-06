"Eltern mit Hindernissen" - Drehstart für weitere MDR/ORF-Koproduktion mit Nicolette Krebitz (FOTO)

Leipzig (ots) -In Leipzig sind am 19. Juni die Dreharbeiten zu dem Fernsehfilm"Eltern mit Hindernissen" gestartet. Nach "Familie mit Hindernissen"und "Trauung mit Hindernissen" ist es der dritte Teil derkomödiantischen Patchwork-Familien-Reihe mit Nicolette Krebitz undHary Prinz in den Hauptrollen. Im Auftrag des MDR und des ORFproduziert die Ariane Krampe Filmproduktion GmbH den Film für DasErste. In weiteren Rollen sind u.a. Michael Steinocher, DanielaZiegler, Peter Prager, Matthias Brenner, Sophie Rois, Luis Kureckiund Emilie Neumeister zu sehen. Das Drehbuch stammt wie bei denersten beiden Teilen von Sophia Krapoth.Zum Inhalt:Katrin Wiedemann (Nicolette Krebitz) hat es fast geschafft: Siesteht kurz davor, Schuldirektorin zu werden. Sie muss nur noch ihrdrittes Kind auf die Welt bringen, dann kann sie durchstarten. Katrinhat keinen Zweifel, dass sie als erfahrene Mutter Kinder und Karriereunter einen Hut bringt. Vor allem, weil ihr Mann Philipp (Hary Prinz)versprochen hat, die gesamte Elternzeit zu übernehmen.Leider ist die Schulverwaltung anderer Meinung und bittetausgerechnet Philipp, den Direktorenposten vorerst zu übernehmen. ImIrrglauben, Katrin damit einen Gefallen zu tun, sagt er zu - was zueiner handfesten Ehekrise im Hause Wiedemann führt, die daringipfelt, dass die streitenden Eltern ihr Baby aus Versehen in derörtlichen Babyklappe ablegen.Damit stehen Katrin und Philipp auch noch unter strengerBeobachtung des Jugendamts. Dass Katrins egozentrischer Vater HorstKoch (Peter Prager), ihre herrische Ex-Schwiegermutter DianaWiedemann (Daniela Ziegler) und diverse andere Überraschungsgäste vorder Tür stehen, um das Baby zu begrüßen, verschärft die angespannteLage weiter. Bis Katrin und Philipp sich unter dem Druck der Umständeendlich auf das besinnen, was ihnen am wichtigsten ist...Regie führt Anna Katharina Maier. Hinter der Kamera steht DoroGötz. Gedreht wird in Leipzig, Markkleeberg und Halle/Saalevoraussichtlich bis zum 16. Juli."Eltern mit Hindernissen" ist eine Produktion der Ariane KrampeFilmproduktion GmbH (Produzentin: Ariane Krampe) im Auftrag des MDR(Redaktion: Jana Brandt) und ORF (Redaktion: Katharina Schenk).ACHTUNG REDAKTIONEN:Am Montag, 24. Juni findet ein Settermin in Leipzig statt, beidem Sie Gelegenheit haben, Kurzinterviews mit Nicolette Krebitz sowieHary Prinz zu führen und am Set zu fotografieren:ab 13:30 Uhr Möglichkeit für Interviews; ab 15:30 UhrFotomöglichkeit;Naunhofer Straße 24, 04299 LeipzigWir würden uns freuen, Sie bei unserem Settermin zu begrüßen.Bitte teilen Sie uns per E-Mail an presse@mdr.de mit, ob wir mitIhnen rechnen können.Pressekontakt:MDR, Presse und Information, Bianca Hopp, Tel.: (0341) 3 00 64 32,E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresseOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell