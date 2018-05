Eltern-Baby-Sport: Gemeinsam aktiv von Anfang an / Sportliches Miteinander hat positiven Einfluss auf die Beziehung von Eltern und Kind

München (ots) - Nachdem sie nach der Geburt für einige Zeitpausiert haben, möchten insbesondere viele Mütter bald wiedersportlich aktiv werden. Ausreichend Bewegung legt darüber hinausbereits in den ersten Lebensmonaten den Grundstein für die gesundeEntwicklung von Säuglingen. Spezielle Eltern-Baby-Sportkurse werdendaher immer beliebter: Neben der Bewegung steht hier vor allem dieBindung zwischen den Eltern und ihrem Nachwuchs im Vordergrund. DieSiemens-Betriebskrankenkasse SBK informiert über Sportangebote fürjunge Familien und erklärt, wann die Kasse den Kurs bezuschusst.Mütter und Väter, die sich gemeinsam mit ihrem Nachwuchs bewegenmöchten, können aus einer Vielzahl an Eltern-Baby-Kursen mit jeweilsunterschiedlichen Schwerpunkten wählen. "Das Angebot reicht vonklassischen Aerobic-Kursen, bei denen Mütter ihre Babys während desTrainings am Körper tragen, bis hin zu Lauftrainings mit demKinderwagen. Hinzu kommen Angebote wie Babyschwimmen oder Baby-Yoga.Beliebt sind außerdem Outdoor-Sportprogramme, bei denen sich dieEltern mit dem Kinderwagen an der frischen Luft bewegen. Die Angebotehelfen Eltern und Babys dabei, zueinander zu finden und unterstützendie körperliche und geistige Entwicklung der Säuglinge", sagt NadjaMessingschlager, Expertin für Schwangerschaftsleistungen bei derSiemens-Betriebskrankenkasse SBK.Eltern-Baby-Sport ergänzt RückbildungskurseGemeinsam ist allen Angeboten, dass sie das Bedürfnis der Elternnach Nähe zu ihrem Baby mit ihrem Wunsch nach sportlicher Betätigungin Einklang bringen. Hinzu kommt, dass die Säuglinge in den meistenKursen spielerisch miteinbezogen werden und sich viele Übungen leichtzuhause wiederholen lassen. "Dass die Babys Spaß am Sport haben, istdie beste Trainingsmotivation für junge Eltern. Einige Mütter warenzu Beginn der Kurse regelrechte Bewegungsmuffel und haben erst durchden gemeinsamen Sport mit ihrem Nachwuchs Bewegung als festenBestandteil in ihren Familienalltag integriert", weiß Marion Seitz,Trainerin beim Elternsport-Anbieter fitdankbaby, aus Erfahrung. Sieempfiehlt Müttern aber in jedem Fall, zunächst einen Rückbildungskurszu besuchen, bevor sie sich für einen Sportkurs mit ihrem Babyentscheiden. "Eltern-Baby-Sport ist eine gute Möglichkeit, umgemeinsam sportlich aktiv zu sein. Wichtig ist aber, dass die Mütterim Vorfeld an Rückbildungskursen teilnehmen: Sie stärken nach derGeburt gezielt die Muskulatur im Beckenboden, Bauch und Rücken.Dieses Training können Eltern-Baby-Sportkurse nicht ersetzen."Rückbildungskurse sollten bei speziell qualifizierten Kursleiternbesucht werden, das sind vor allem Hebammen.SBK bezuschusst Bewegungskurse für junge FamilienGemeinsame sportliche Aktivitäten wirken sich allerdings nicht nurpositiv auf die Entwicklung der Babys und die Fitness von Müttern undVätern aus: Eltern-Baby-Sportkurse fördern auch den gegenseitigenAustausch mit anderen Eltern. Zudem werden in den Kursen gezieltHintergrundinformationen zum aktuellen Entwicklungsstand der Babysvermittelt, die das Verständnis der Eltern fördern und ihre Bindungzum Nachwuchs stärken. Daher bezuschusst die SBK im Rahmen ihresBabyglück-Pakets gesundheitsbezogene Kurse für junge Familien. DieVoraussetzung hierfür ist, dass die Eltern zusammen mit ihrem Baby andem Kurs teilnehmen. Außerdem muss der Kurs im ersten Lebensjahr desKindes stattfinden. Zwar beobachtet Seitz, dass bislang überwiegendMütter an den Sportangeboten teilnehmen - allerdings werden Kurse,die sich speziell an Väter richten, ihrer Einschätzung nach immerbeliebter: "Gerade auf unsere Papa-Specials haben wir immer positivesFeedback bekommen", erinnert sich die Trainerin.Pressekontakt:Siemens-BetriebskrankenkasseGesa SeibelStab UnternehmenskommunikationHeimeranstr. 3180339 MünchenTel. +49(89)62700-161Fax: +49(89)62700-60161Email: gesa.seibel@sbk.orgOriginal-Content von: Siemens-Betriebskrankenkasse SBK, übermittelt durch news aktuell