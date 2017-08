Eltern in Arbeit - Kinder in Armut / Bündnis KINDERGRUNDSICHERUNG zu aktuellen Zahlen zum hohen Armutsrisiko von Kindern

Berlin (ots) - Kinder und Jugendliche sind in Deutschlandweiterhin am stärksten von Armut bedroht. Das zeigen aktuelle Zahlendes Statistischen Bundesamtes zur Armutsgefährdungsquote. Demnach istmehr als jedes fünfte Kind (20,2 Prozent) von Armut bedroht - trotzder anhaltend guten Wirtschaftslage und der positiven Entwicklung aufdem Arbeitsmarkt. Das Bündnis KINDERGRUNDSICHERUNG fordert eineReform der Kinder- und Familienförderung, die allen Kindern dasExistenzminimum von 573 Euro monatlich garantiert."Die Bundesregierung hat in dieser Legislaturperiode einigeSchritte unternommen, um das Aufwachsen von Kindern und Jugendlichenzu verbessern. Sie hat jedoch die Chance auf eine echte Reform derKinder- und Familienförderung verpasst und keine Maßnahmengeschaffen, um Kinder und Jugendliche wirklich und nachhaltig aus derArmut zu holen. Diesen Zustand dürfen wir nicht länger hinnehmen",erklärt Christiane Reckmann, Vorsitzende des Zukunftsforum Familiee.V. und Sprecherin des Bündnisses.Immer wieder wird von der guten Konjunktur und dem Aufschwung amArbeitsmarkt gesprochen. "Eine Erwerbstätigkeit der Eltern ist keinAllheilmittel gegen Armut und Ausgrenzung, wie die Parteien uns diesim Wahlkampf versprechen. Obwohl viele Eltern in Arbeit sind, lebendie Kinder und damit die ganze Familie in Armut. Kinder dürfen nichtzum Armutsrisiko ihrer Eltern werden. Neben guter undexistenzsichernder Erwerbsarbeit brauchen Eltern und Familien einearmutsfeste Kinder- und Familienförderung. Dafür hat der Staat Sorgezu tragen", so Christiane Reckmann.Trotz Erwerbsarbeit von Unterstützungsleistungen abhängig zu seinist ein riesiger Stressfaktor und beschämend für Eltern und Kinder.Auch wenn sie weniger verdienen als andere, wollen Eltern Vorbilderfür ihre Kinder sein. "Aber gleichzeitig müssen sie ständigRechenschaft ablegen und Berge von Anträgen ausfüllen. Geldgeschenkezum Geburtstag der Kinder müssen offen gelegt oder für jedezusätzliche Leistung der Kinder für Bildung und Teilhabe, wieKlassenfahrt und Zoobesuch, ein weiterer Antrag gestellt werden. Esist ohnehin unerträglich, dass Eltern, die arbeiten, nicht mehr zurVerfügung haben, als würden Sie keiner Arbeit nachgehen", sagt HeinzHilgers, Präsident des Deutschen Kinderschutzbundes und Koordinatordes Bündnisses.Das Bündnis KINDERGRUNDSICHERUNG tritt deshalb für die Einführungeiner Kindergrundsicherung in Höhe von 573 Euro für jedes Kind ein,die mit steigendem Familieneinkommen sinkt. Sie orientiert sichdaran, was Kinder tatsächlich für ein gutes Aufwachsen benötigen undverhindert so Kinderarmut nachhaltig. Im Bündnis KINDERGRUNDSICHERUNGfordern elf Verbände und dreizehn Wissenschaftler/innen seit 2009einen Paradigmenwechsel in der Familienförderung(www.kinderarmut-hat-folgen.de).Pressekontakt:Franziska Fischer, Pressesprecherin, Deutscher KinderschutzbundBundesverband e.V., Schöneberger Str. 15, 10963 Berlin, Tel.: 030214809-20, Fax: 030 214809-99, fischer@dksb.de, www.dksb.deOriginal-Content von: Deutscher Kinderschutzbund e.V., übermittelt durch news aktuell