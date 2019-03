"Elstners Reisen: Die Retter der Haie" - Bahamas und Florida

Finanztrends Video zu



Baden-Baden (ots) -Reise zu bedrohten Arten: Haie auf den Bahamas und in Florida /mit dem Karlsruher Zoodirektor Matthias Reinschmidt / 16. März, 20:15Uhr, SWR FernsehenFrank Elstner begibt sich in seiner Artenschutz-Doku auf dieSpuren der Haie. Aus gutem Grund: Jedes Jahr werden weltweit etwa 100Millionen Haie getötet, die meisten für die asiatischeHaiflossensuppe. Die Folgen für die größten Räuber der Meere und dasÖkosystem der Ozeane sind gravierend. Auf den Bahamas und in Floridabesucht Frank Elstner daher Menschen, die sich dem Schutz der Haieverschrieben haben und kommt den Raubfischen viel näher als erwollte. Immer mit dabei ist auch der Karlsruher Zoodirektor Dr.Matthias Reinschmidt, der Frank Elstner nun schon seit sechs Jahrenauf seinen Reisen zu den bedrohten Tierarten der Erde begleitet. DieDokumentation "Elstners Reisen: Die Retter der Haie" ist am Samstag,16. März 2019, um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen zu sehen.Hairettungen auf den Bahamas"Ich habe großen Respekt vor Haien und weiß wirklich nicht, ob ichzu ihnen ins Wasser steigen werde", erklärte Frank Elstner vor Beginnder Dreharbeiten. Der Münsterländer Joseph Baron von Kerckerinck willdem Showmaster helfen, seine Angst zu überwinden. Mit seinem Verein"Shark Protect" will er Menschen für den Schutz der Haie begeistern.Auf seiner Reise besucht Elstner u. a. Wissenschaftler, die dieriesigen Hammerhaie erforschen und treffen den Taucher aus den "JamesBond-Filmen" der schon mehrere hundert Male mit Riffhaien getauchtist. "Wir hatten wirklich großes Glück: Insgesamt haben wir fünfverschiedene Hai-Arten in der Natur gefunden und manchen sind wirwirklich hautnah gekommen!", berichtet der Moderator. Außerdem triffter auf die berühmten schwimmenden Schweine, die als die glücklistenSäue der Welt gelten.Bullenhaie in FloridaDas zweite Ziel von "Elstners Reisen" ist Florida. Hier fährtFrank Elstner mit dem Haiforscher Patrick O'Donnell in dieMangrovenwälder - die Kinderstube der Bullenhaie. "Das war wirklicheine spannende Nacht! Wir haben vier Haie gefangen, die wir mitbloßen Händen anfassen mussten", berichtet Frank Elstner. Ob derJournalist und Entertainer letztendlich auch mit den Haien ins Wassergegangen ist? Das wird die bereits siebte Doku aus der Reihe"Elstners Reisen" zeigen."Elstners Reisen" - Artenschutz und spektakuläre LandschaftenFür die SWR Dokumentationen der Reihe "Elstners Reisen" warenModerator Frank Elstner und der Tierexperte Matthias Reinschmidt u.a. bereits bei Orang-Utans in Indonesien, bei blauen Papageien inBrasilien, bei Koalas in Australien und bei Bären in Osteuropa. DieFilme zeigen die vielfältigsten Naturräume der Erde, diespektakulären Landschaften und das jeweils einzigartige Tierreich."Elstners Reisen" setzt sich für den Artenschutz ein und zeigt, wieMenschen und Tiere in verschiedenen Regionen der Welt zusammenleben."Elstners Reisen: Die Retter der Haie", Sendung am Samstag, 16.März 2019, um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen.Informationen, kostenfreie Bilder und weiterführende Links unterhttp://swr.li/elstners-reisen-haiePressefotos zum Download: http://ARD-Foto.dePressekontakt:Grit Krüger,Tel. 07221 929 22285,grit.krueger@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell