London (ots/PRNewswire) -SSRN (http://www.ssrn.com), Elseviers weltweit führendePreprintserver- und Early-Stage-Forschungsplattform kündigte heutedie Einführung von "Preprints with The Lancet" an - einer neuenPreprintserie für die gemeinsame Nutzung von Gesundheits- undMedizinforschung im Frühstadium.(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/712610/Preprints_with_The_Lancet_Logo.jpg )Mit dieser Zusammenarbeit werden SSRN und The Lancet(http://www.thelancet.com) im Rahmen eines sechsmonatigenPilotprojekts beurteilen, ob die Gesundheits- und medizinischeGemeinschaft für diese Form des frühen Forschungsaustausches bereitist.Preprints sind Forschungsarbeiten, die sich in derEinreichungsphase befinden. Sie können auch als laufende Forschungbezeichnet werden. Durch den Austausch im Internet erweitern dieAutoren die Möglichkeit, Kommentare zu ihrer Arbeit von anderenForschern zu erhalten. Das Ziel dabei ist eine verbesserte endgültigePeer-Review-Publikation und der Austausch von Forschungsgebieten mitdem Potenzial für eine zukünftige Zusammenarbeit. Preprints sind inerster Linie für Forschungszwecke gedacht. Die wichtigen Schritte desPeer-Review und der erfahrenen redaktionellen Überprüfung undAnleitung, die Teil des Veröffentlichungsprozesses sind, wurden nochnicht durchlaufen. Alle Beiträge zu "Preprints with The Lancet"können kostenlos hoch- und heruntergeladen werden.Dr. Richard Horton, Chefredakteur von The Lancet: "Preprints habenin der Physik, der Mathematik und in jüngerer Zeit auch in denSozialwissenschaften und in der Biologie bereits eine langeTradition, aber die Bereiche Medizin und Gesundheit hinken hier etwashinterher. Unser Preprint-Pilotprojekt ist also ein erster Versuch,um festzustellen, ob es in der medizinischen ForschungsgemeinschaftInteresse an Feedback zu laufenden oder eingereichtenForschungsarbeiten in Form von Preprints gibt und ob solche Postingsein nützlicher Schritt im Forschungs- und Publikationsprozess sind."Autoren aller Forschungsarbeiten, die bei einem Blatt derLancet-Journalreihe eingereicht werden, werden gefragt, ob sie ihreArbeit als Preprint veröffentlichen möchten - dieser Einwilligungmüssen all Koautoren zustimmen. Die Autoren können ihre Beiträge auchdirekt über SSRN einreichen.Die eingereichten Beiträge werden den üblichen Prüfungen des SSRNunterzogen, um sicherzustellen, dass sie Teil des wissenschaftlichenDiskurses in einem Themenbereich sind, der von einem oder mehrerenNetzwerken des SSRN abgedeckt wird. Danach wird ein Lancet-Redakteurden Beitrag überprüfen und sicherstellen, dass die Autoren eineErklärung über die Finanzierung der Studie abgegeben haben. Weiterhinist eine zusammenfassende Interessenerklärung von allen Autorenerforderlich sowie eine Erklärung über die Ethikzulassung oder warumdie Forschung davon ausgenommen wurde. Falls es sich bei derForschung um eine randomisierte Studie handelt, ist eine Bestätigungdarüber notwendig, dass sie prospektiv zusammen mit derRegistrierungsnummer der Studie registriert wurde. Nachdem eineendgültige Version eines Preprintbeitrags per Peer-Review begutachtetund veröffentlicht wurde und Teil der wissenschaftlichen Evidenz alsVersion der Aufzeichnung wird, werden die Autoren aufgefordert, einenLink zum Preprint des veröffentlichten Beitrags zu setzen.Gregg Gordon, Geschäftsführer von SSRN, ergänzt: "Es istfantastisch, dass The Lancet sich für Preprints entschieden hat unddiese neue Reihe vorstellt. Wir verfügen über mehr als 20 JahreErfahrung bei der Unterstützung von Forschern aus der ganzen Welt undaus allen wissenschaftlichen Disziplinen bei der Zusammenarbeit unddem Austausch von Forschungsergebnissen im Frühstadium. Zusammen mitder neuen Sneak Peek-Serie von Cell Press, die kürzlich auf SSRNveröffentlicht wurde, haben wir jetzt zwei der weltweit führendenJournale von Elsevier als Partner."Hinweise für RedakteureDie Interviews mit Gregg Gordon, dem Geschäftsführer von SSRN,sind auf Anfrage erhältlich.Weitere Informationen über "Preprints with The Lancet" finden Sieauf den Websites: https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(18)31125-5/fulltext undhttps://www.thelancet.com/preprints.Informationen zu SSRNSSRN (http://www.ssrn.com) ist eine weltweite Kooperation von über350.000 Autoren und mehr als 2,2 Millionen Nutzern, die sich derschnellen weltweiten Verbreitung von Forschung widmet. Das SocialScience Research Network (SSRN) wurde 1994 gegründet und bestehtheute aus einer Reihe von spezialisierten Forschungsnetzwerken. JedesSSRN-Netzwerk fördert die frühe Verbreitung vonForschungsergebnissen, indem es eingereichte Abstracts undVolltextbeiträge von Wissenschaftlern aus der ganzen Welt prüft undverteilt. SSRN ermutigt die Leser, direkt mit anderen Abonnenten undAutoren über ihre eigene und fremde Forschung zu kommunizieren. Überper E-Mail versendete eJournals mit Abstracts erreicht SSRN derzeitüber 400.000 Menschen in rund 140 Ländern.Informationen zu ElsevierElsevier (https://www.elsevier.com/) ist ein globales Unternehmenfür Informationsanalysen, das Institutionen und Fachleute dabeiunterstützt, die Leistungen im Gesundheitswesen und in derWissenschaft zum Wohle der Menschheit zu verbessern. Elsevier bietetdigitale Lösungen und Instrumente in den Bereichen strategischesForschungsmanagement, F&E-Leistung, klinischeEntscheidungsunterstützung und professionelle Ausbildung, darunterScienceDirect (https://www.elsevier.com/solutions/sciencedirect),Scopus (https://www.elsevier.com/solutions/scopus), SciVal(https://www.elsevier.com/solutions/scival), ClinicalKey(https://www.elsevier.com/solutions/clinicalkey) und Sherpath(https://evolve.elsevier.com/education/sherpath/). Elsevierveröffentlicht über 2.500 digitalisierte Zeitschriften, darunter TheLancet (http://www.thelancet.com/) und Cell (http://www.cell.com/),38.000 E-Book-Titel und viele ikonische Nachschlagewerke, darunterGray's Anatomy (https://www.elsevier.com/books/grays-anatomy/standring/978-0-7020-5230-9). 