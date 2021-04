Else unterzeichnet neue Vertriebsvereinbarung für 159 Vitamin-Cottage-Filialen in 20 US-Bundesstaaten

Quelle: IRW Press

VANCOUVER, BC , 14. April 2021 – ELSE NUTRITION HOLDINGS INC. (BABY.V) (BABYF) (0YL.F) („Else“ oder das „Unternehmen"), ein auf pflanzliche Baby-, Kleinkind- und Kindernahrung spezialisiertes Unternehmen, gibt bekannt, dass der Vertrieb seiner „Plant Based Complete Nutrition for Toddlers“ ab Mai 2021 auf 159 Filialen der Lebensmittelhändlerkette Natural Grocers by Vitamin Cottage in 20 Bundesstaaten der USA ausgeweitet wird.

