Else gibt ein Unternehmens-Update über das hohe Wachstumspotential mit Online- und Einzelhandelsverkäufen in den USA

Quelle: IRW Press

– Die pflanzliche Komplettnahrung für Kleinkinder von Else ist jetzt bei Sprouts Farmers Market, Big-Y und online bei iHerb, Thrive Market, amazon.com und elsenutrition.com erhältlich und wird bald in vielen weiteren Einzelhandelsgeschäften in den USA und auf anderen beliebten Online-Shopping-Plattformen angeboten.

VANCOUVER, BC , 27. April 2021 – ELSE NUTRITION HOLDINGS ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung