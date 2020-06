Else Nutrition bringt in den Vereinigten Staaten Produktproben seiner pflanzlichen Babynahrung auf den Markt

Quelle: IRW Press

Die pflanzliche Vollnahrung für Babies ist im Probebeutel ab über den Online-Shop auf ElseNutrition.com erhältlich

VANCOUVER, British Columbia, 22. Juni 2020 – ELSE NUTRITION HOLDINGS INC. (TSX-V: BABY) (OTCQB: BABYF) (FWB: 0YL) („Else“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass Else in den Vereinigten Staaten ab sofort Probebeutel seiner Babyvollnahrung auf pflanzlicher Basis anbietet.

