Elringklinger Analyse: Doppelboden jetzt möglich!

Liebe Trader,

Übergeordnet steckte die Elringklinger-Aktie seit Anfang dieses Jahres in einer Abwärtsbewegung fest! Aber seit gestern regt sich an einer wichtigen Unterstützung merklich Gegenwehr der Bullen. Der Wert konnte ein zweites Mal, nach einer kurzfristigen Korrektur, an dem Support von 13,70 Euro herum zur Oberseite abprallen und somit die Formation eines Doppelbodens aktivieren. Diese ist eine Trendwendeformation und befindet sich, mit ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten