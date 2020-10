Elringklinger Aktie: Das kann die Wende werden!

Weitere Suchergebnisse zu "Elringklinger":

Elringklinger Aktie: Bereist seit Ende 2013 befindet sich dieses Wertpapier auf dem absteigenden Ast. So fiel es von 35,52 auf in der Spitze 3,42 Euro. Doch aus charttechnischer Sicht kann es nun zu einer Trendwende kommen. Häufig ist es so, dass wenn die 200 Tagelinie nachhaltig überwunden wird, eine Trendwende durchaus wahrscheinlich ist. Es zeichnet sich definitiv eine beginnende Bodenbildung ab. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



