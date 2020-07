Elringklinger Aktie: Zwischenbericht steht an!

Weitere Suchergebnisse zu "Elringklinger":

Kommende Woche ist es soweit: Am 7. August will Elringklinger den Zwischenbericht für das 2. Quartal 2020 und das 1. Halbjahr 2020 veröffentlichen. Wie könnten die neuen Zahlen aussehen? Diesen Monat fand auch die diesjährige ordentliche Hauptversammlung (HV) von Elringklinger statt – übrigens als sogenannte virtuelle Veranstaltung. Die da gegebene Präsentation des Vorstandsvorsitzenden findet sich erfreulicherweise auch auf der Elringklinger-Internetseite in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung