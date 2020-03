Elringklinger Aktie: Wo wollen die Bären hin?

Weitere Suchergebnisse zu "Elringklinger":

Elringklinger Aktie | ISIN:DE0007856023 | WKN:785602

Mit dem Unterschreiten der 4,30 Euro Marke wurde ein neues Tief erzeugt. Damit besteht durchaus die Chance, dass sich dieser Trend weiter fortsetzt. Der Blick auf die Trendindikatoren zeigt nun eine bärische Situation auf. Bedankt man, dass sich Bewegungen immer in Wellen ereignen, so könnte die laufende Welle der Elringklinger Aktie noch bis in den Bereich ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung