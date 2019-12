Elringklinger Aktie: Top Möglichkeit in den Markt zu kommen!

Weitere Suchergebnisse zu "Elringklinger":

Elringklinger Aktie | ISIN:DE0007856023 | WKN:785602

Aktuelle Situation im Tageschart: Am 10. Dezember ist der Aktienkurs ganz unverfroren über den Widerstandsbereich um 8,36 Euro angestiegen. Damit wurde aus dem Widerstand eine Unterstützung. Diese nehmen die Bullen gerade in Anspruch. Denn das Wertpapier notiert bereits seit vier Handelstagen per Tagesschlusskurs auf dem Level. Kurz unter dem Kurs befindet sich die 38-Tage-Linie. Von daher ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen! zur Originalmeldung